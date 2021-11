ZAMALO DA SAM CRKLA, VIŠE SUZA NEMAM Vesna Zmijanac utučena zbog ROKVIĆEVE SMRTI: Maki je bio ZVEZDA I PRAVI DASA, baš mi je TEŠKO

Pevačica Vesna Zmijanac uključila se uživo u emisiju "Sceniranje" na Kurir televiziji i govorila o prijateljstvu sa pokojnim pevačem, Marinkom Rokvićem.

foto: Printscreen/Kurir TV, Marina Lopičić

- Teško mi je sve palo, nije mi dobro od loših vesti. Od Šabana, Sinana, Džeja, Tozovca, pa sad Marinka... Ta generacija, gde spadam i ja, već četrdesetak godina sam provela sa njima, pevam sa tim ljudima i tim svetom, od nastupa, koncerata, putovanja po belom svetu. I ono, teško je, osipa se, i to brzinom svetlosti. Da li se svi polako selimo gore i šta se ovo zbiva? Nemam reči, nemam, teksta, više suza nemam. To nisu ljudi koje ja znam usput, proveli smo mnogo vremena zajedno. To je bio naš život, mi smo bili kao porodica. Na snimanjima, na aerodroimima, na nastupima - govorila je Vesna i nastavila:

- Marinko i ja samo mnogo puta nastupali, sve mi to pada jako teško. Baš mi je teško. Sinoć sam radila Nikšić, Podgoricu, nisam ni spavala, otpevala sam jednu njegovu pesmu, zamalo da sam crkla. Pevala sam "Ti za ljubav nisi rođena", to mi je omiljena, i "Zamiriši na brazdu", to mi je pevao kad god je bilo mogućnosti. Emotivno sam rastrojena bila kad mi je to pevao.

foto: Printscreen

- Mi smo imali jedno lepo vreme, naša generacija, moja, Marinkova... To su bile "Raspevane jeseni", "Hit leta", po 50 pevača, ide turneja. Niko nije hteo da ide autom svojim, već autobosima. Usput su bila neviđena druženja, jedva smo čekali da dođe to, to je neponovljiv period. Nikad se tako nismo sastajali, što na koncertima, po hotelima. Niko ne zna ni da se druži kao što smo se mi družili. Uvek smo bili tužni kada se završavaju te manifestacije, što nema još.

- On ima puno pesma, od "Potražiću oči", "Svađalice moja mala", ima masu hitova, do moje najomiljenije "Ti za ljubav nisi rođena". Od samog početka kad se pojavio, postao je zvezda. Bio je mnogo lep, mnogo je dobro pevao, bio je gospodin. Odmah je postao zvezda, ja sam tad bila klinka, imala sam 17, a on 20 godina. Odmah je postao ime, pevao je dobro, i sevdah. Širom su mu bila otvorena vrata zbog glasa i sevdaha, dovoljno je bilo da se pojavi par puta i da bude zvezda. Maki je bio pravi dasa, srce naše - govorila je Vesna.

foto: Kurir

- Ima danas dobre dece, koja dobro pevaju. Mladih pevača iz Bosne, koji dobro pevaju. Opšta je gužva, pa ne može da se izvuče neko iz cele te bolumente, publika više nije ta. Ovi mladi ne shvataju, nemaju te emocije koje smo mi imali. U to vreme duša nam je bila čistija, kapirali smo, osećali smo tu vrstu muziku. Danas deca brzo žive, ne mogu da stignu da shvate - zaključila je Zmijančeva u emisiji "Sceniranje".

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

02:37 CAKANA U EMISIJI UŽIVO NA IVICI SUZA O MARINKU ROKVIĆU: Bio je šarmer, voleo je ljude! Pevačica u NEVERICI zbog smrti PRIJATELJA!