DOŽIVELA SAM DRAME, PRETNJE, OSVETE, SUZE... Neda Ukraden otkrila SVE DETALJE iz života u Sarajevu pre i posle RATA

Neda Ukrade prošla je mnogo u životu pa je odlučila da napiše auotobiografiju.

- U mojoj knjizi sam pisala kako izgleda kroz objekiv jedne žene, jednog deteta koje je pošlo iz svog rodnog Imotskog kamenutim putem ka Bosni, ka mnogim gradovima, kako sam videla sve te moguće promene, kako sam upijala sve te muzičke doživljaje, ukuse, mirise i boje i Mediterana i Bosne i Beograda, Zagreba, Ljubljane... Pevala sam i snimala na svim našim jugoslovenskim jezicima, ali ja pevam i na rumunskom, bugarskom, tako da sam neko ko se lepo oseća na ovim našim balkanskim prostorima. Pisala sam i o tom vremenu nezavisno od estrade, šta se tada nosilo, ko su bile zvezde, znate, ja sam živela u Sarajevu, u kom si ti šetajući mogao da sretneš i Sofiju Loren i Elizabet Tejlor, snimala se "Bitka na Sutjesci", "Bitka na Neretvi", gostovale su svetske face, nije bilo bodigarda, PR menadžera... Vreme neverovatne emocije i neverovatnog zajedništva, slobode kretanja, što kaže Loša, ako su to sve bile laži, lažima se baviš malo - priča Neda.

foto: Printscreen/Premijera

- Ja sam počela karijeru u Sarajevu, gradu koji je iznedrio mnogo talentovanih ljudi, od Čole, Bregovića, Harija Mata Harija, Kemala Montena, ma sjajnih autora i kompozitora, to su neka imena koja i dan-danas traju. U pola noći me Kemo probudio: "Hajde dođi da pevaš prateće vokale". To je bilo zaista divno vreme, nisi mogao da glumiš zvezdu, morao si da budeš kao sav normalan svet - kaže pevačica.

- Doživljavala sam drame, pretnje, osvete u životu, naravno i na ljubavnom planu, tu je bilo drama, suza, scena... Biće zanimljivo u svakom slučaju. Nisam mogla da napišem sve u jednu knjigu, jer to bi bila knjiga od hiljadu stranica, ko bi to čitao... Podelila sam autobiografiju u dva toma, prvi deo će biti do 92. godine, do te tragične godine koja je bila prekretnica u mnogim životima, a drugi tom ću početi da pišem, on se nastavlja na tu godinu, koja je značila selidbu, premeštanja na silu... Trebalo je smoći snage u tom strašnom vremenu i nastavi kao da se ništa ne dešava, publika koja kupi kartu za tvoj koncert se tiče kako si ti, kako ti je porodica - kaže Neda.

- Bilo je i ružnog i lepog. Ja sam više na nagovor prijatelja i kolega, najviše novinara, krenula da pišem. Svi mi kažu da od mog života može film ili serija da se snimi. To su mnogobrojni koncerti, doživljaji, drame, suze, putovanja... Sad se baš sećam prvog nastupa u Pertu posle izlaska pesme "Zora je svanula". Izlazim na binu, puna treme, krenem da pevam "Zora je svanula". Daleka Australija, tad nije bilo interneta, kanala... Nisam znala da li ljudi znaju uopšte tu pesmu, dvoumila sam se da li da je pevam uopšte, kad ono, ja vidim sve se cakli u punoj dvorani. Hiljadu očiju koje plaču! Suze su zarazne, plaču oni, plačem ja. Peva sala, to je za mene bilo tako emotivno, šokanto... Kad god sam nastupala, ta pesma bar nekome izmami neku suzu. To jedna pesma posebne magije, uvek se zahvalim ljudima koji su mi je napravili. To nije normalan hit, ma kakvi, to je šest meseci borbe, otkazivanja, prekidanje saradnje, uopšte mi se na početku pesma nije dopala, bilo je siromašno, nije to bilo to, tako da ću i o tome posvetiti par stranica - otkrila je Neda u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs

Bonus video:

02:09 NEDA UKRADEN SKRHANA ZBOG ODLASKA KOLEGE: Iza sebe je ostavio divne sinove, svoje DOSTOJNE NASLEDNIKE