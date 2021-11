REPER NUĆI PRIZNAO ZA KURIR: Popularnost me je promenila isto kao i Rastu! IMAM VIŠE PARA I MANJE VREMENA!

Igor Panić, javnosti poznatiji kao Nući, danas je jedan od najpoznatijih repera kojeg vole mladi. Muzikom se bavi punih deset godina, ali poplarnost je stekao tek pre godinu dana. Kako je rekao u intervjuu za Kurir, u početku mu nije bilo lako da se izbori za svoje mestu na sceni i da je uspeh krenuo tek je objavio singl "Bebo" na početku pandemije virusa korona

foto: Ana Denda

Odakle takav nadimak? - Nući je izveden nadimak od mog prezimena Panić. Drugar iz srednje škole me je prozvao Panući, pijan nakon nekog izlaska, i to "Pa" se jednostavno izgubilo i ostao je Nući. U početku mi je to smetalo, nikako mi se nije svidelo, ali kasnije sam prihvatio.

Ko je bio tvoj muzički uzor? - Kao klinac kupovao sam tinejdž časopise kako bih pratio šta se dešava na javnoj sceni. Uvek me zanimalo ko nastupa na Egzitu... Možda kada sam kupio Marčelov album " Puzzle shock" koji sam kupio 2006. godine. Preslušavao sam ga na mini liniji, im ao je dosta dubokoumne tekstove, kada mi nešto nije jasno išao sam kod mame da mi pojasni. Eto, možda mogu da kažem da sam zbog njega počeo da pišem.

foto: Ana Denda

Da li voliš da izlaziš? - Ne, prerastao sam to. Poslednji put u kafani sam bio 2019. Valjda cela ta gužva, nastupi svake nedelje, pa onda ne stižem.

Jesu li su te roditelji podržali u karijeri? - To je za njih bio šok, ja njima to nisam ni rekao, već su čuli negde na internetu. Generalno, tata mi nikada nije bio podrška što se tiče muzike i toga, a mama jeste. Za moju drugu pesmu u životu baš mi je mama pomogla malo oko teksta, tako da je ona uvek bila tu uz mene. Tata je sve ovo relativno skoro shvatio, on je iz nekih drugih poslova. Mama mi je bila na jednom nastupu, kada sam nastupao na Mjuzik viku.

foto: Printscreen

Misliš li da rep muzika loše utiče na omladinu? - Malo mi je glupo to klasifikovanje, kao rep utiče, a jel folk ne utiče loše? Mislim da generalno pop kultura nikada nije donosila ništa dobro, u kom god vremenu da živimo. Ko god je bio Pop ikona, posle je ispalo da nije donosio dobro mlađoj populaciji. Moji baba i deda su smarali mamu što ide na Igi Popa koji je istetoviran skida na bini... To se tako sa vremenom menja, mislim da je mnogo temeljna i duboka tema.

Da li živiš život o kakvom pevaš? - To je veoma teško da se definiše. Donekle ga i živim, recimo da volim hedonistički način života.

foto: Ana Denda

Kroz modernu muziku dosta se promovišu narkotici, kakvo je tvoje mišljenje? - Pa naravno da uvek kažem da je to štetno i loše, nikada ne bih nekome preporučio da konzumira bilo koju vrstu droge.

Zbog čega kriješ svoj ljubavni status? - Odlučio sam da se za devojke ne oglašavam jer se bavim javnim poslom, sve dajem na tacni pa ne moram baš i to.

foto: Ana Denda

Koliko te je promenila popularnost? - Mislim da me nije promenila. Život ti se izmeni samim tim što te znaju ljudi i prepoznaju na ulici. Rasta je jednom rekao jednu veoma tačnu rečenicu: " Laže ko kaže da ga slava nije promenila. Imam više para i manje vremena", ja mislim da je to velika istina.

Sa kim bi voleo da snimiš duet? - Iz naše branše možda sa Cobijem, mislim da bi to dobro zvučalo. Do kraja ove godine izbaciću jedan sing sigurno, a u 2022. očekujte duet sa ženskim vokalom.

foto: Kurir

Da li voliš da popiješ? Koji su tvoji poroci? - U top tri poroka mi je definitivno hrana, volim da pojedem dobar stek. Umem i sam da sednem u restoran i da jedem, to mi nije problem. Volim da popijem, umereno, umem i pre nastupa da popijem čašicu, dve, čisto da me opusti.

Kako si se odlučio da objaviš prvu pesmu? - Kada je krenula Korona, Popov, Marko i ja smo tek uzeli ovaj studio. Sve je stalo i Popov me nagovori pošto pre toga nisam stao godinu i po dana za mikrofon. I kada je bio policijski čas mi smo počeli i tako je nastala pesma " Bebo". Mnogo puta sam rekao da se nije desila Korona, ne bi se desila ni moja karijera. Meni je ovo nekako najbolja godina u životu.

foto: Ana Denda

kurir.rs/ Ana Denda

foto: Kurir

05:07 REPER NUĆI ZA KURIR POSLE ŽURKE IZ PAKLA NA ADI: Jutros sam video šta se desilo, NISAM KRIV