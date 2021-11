DALILA JE VUKLA DEJANA KAO KERA! Stanija Dobrojević BEZ DLAKE NA JEZIKU, otkrila i sočne detalje iz odnosa Dragojevićke i Cara!

Stanija Dobrojević brutalno je oplela po ljubavnom trouglu, otkrila i sočne detalje odnosa Dalile Dragojevićke i Filipa Cara!

- Dok sam ja bila tu, između njih je bila ludačka energija i hemija. Negde se očekivalo sve ovo, ali nisam verovala da će Dalila ovoliko daleko da ode. Dalila je odlepila za Carem, a izgleda da se i on zaljubio. U početku sam mislila da mu je ona izazov, kao udata žena, ali sada vidim da je ovo ozbiljno. Mislim da će haosa tek bude i svađa. Uskoro ćemo verovatno videti i ono što svi očekuju ovih dana. Mislim da neće još dugo izdržati da se kontrolišu. Mislim da je Dalila definitivno skrenula sa uma!

Na pitanje da li je osuđuje ili razume Dobrojevićeva je jasno odgovorila:

- To što je ona uradila je jako ružno, ali je ne osuđujem. Ovo svakome može da se desi, ali eto oni nemaju decu i dosta je lakše. Tako je kako je, njima se desilo pred kamerama, malo ga je vukla za nos, Dejan dok nije video klipove nije znao šta se događa. Mislim da je on njoj slepo verovao i da je i dalje u šoku, ne može da se pomiri sa celom situacijom. Dobro se drži, iako ima prebačaje, dobar je, mnogi bi drugačije reagovali. Svo troje aktera su poprilično inteligentni, ovo će biti jako interesantno da se gleda.

Stanija je otkrila svoje mišljenje o budućnosti odnosa Dalile i Cara, pa u jednom momentu priznala koji strah su probudili u njoj.

- Veza sa Carem, nije to sreća, to je njena afera koja joj je uništila brak. Dejan je i dalje brani, ne da na nju, voleo je kao boginju. Mislim da će joj doći bolno otrežnjenje, ali prekasno. Nekad sam se i ja zapitala, da li ja sve radim ispravno. Gledajući to sve, kako jedan odnos može da postane kolotečina, a imali su skladan i idealan odnos. Nekako sam se uplašila da i meni to može da se desi. Volim da sam svesna, da trgnem sebe i svog partnera, da kod ne dođe do zasićenja kod nas.

Na pitanje voditelja, šta je po njoj razlog kraha braka Dalile i Dejana, Dobrojevićeva je navela:

- Mislim da je to Dalile. Mislim da nije trebala da ga vuče kao kera, gasila mu je društvene mreže, nije mu dala ništa da radi osim ako nije sa njom. U mom odnosu sam ja ta koja svog dečka guram, da se slika, da završi kurs za nutricionizam i slično. Mislim da ga je izmanipulisala i to je jako loše.

Stanija je progovorila o Dalilinoj tajni i silnim suzama koje je prolila kada joj je bilo najteže.

- Ja sam jedina osoba kojoj se poverila u Zadruzi. Pričala mi je, otvorila se. Ne bih komentarisla da li su njene suze prave ili lažne, ona je meni rekla da je sve suze isplakala napolju, jako ju je pogodila ta tema i tu sam jedino slaba. Ne podržavam generalno to što je uradila, ne znam šta se to dešava, eto i njen rođeni otac je rekao da je u šoku i da će na kraju kuću prepisati Dejanu u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/M.M.

