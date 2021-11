BILO MI JE MORBIDNO, ALI MARINKO SE BAŠ ZALEPIO ZA SMRT! Kompozitor otkrio kako je nastala Rokvićeva POSLEDNJA PESMA

Miša Mijatović, kompozitor i dugogodišnji prijatelj Marinka Rokvića, otkrio je detalje poslednje pesme koju nažalost nedavno preminuli pevač nije stigao da objavi.

Stihovi pesme "Te noći kada umrem" pričaju priču o smrti i prolaznosti života, a Mijatović kaže da je Marinko insistirao da pesma nosi baš takav naziv iako je njemu i kolegi Bobanu Prodanoviću to bilo morbidno.

- Mi smo tu pesmu snimili. Kad sam mu pokazao pesmu rekao mi je: "Mišo ostavljaj ovo za mene". Jedino što mi se nije sviđalo taj naziv "Te noći kada umrem". Bilo mi je malo morbidno. On je insistirao na tom nazivu. Zalepio se za to. Boban Prodanović je isto bio za to da promenimo naslov, ali Marinko je insistirao - ispričao je kompozitor u Jutarnjem programu Kurir televizije

Ubrzo nakon početka snimanja Marinkovo zdravstveno stanje se pogoršalo zbog čega je morao na operaciju.

- Počeli smo sa snimanjem, ali počele su komplikacije. Imao je operaciju. Čekali smo da snimimo spot kad se oporavi. Dogovorićemo se sa porodicom oko puštanja pesme i da ta pesma bude vid sećanja na njega. Marinko i ja smo 40 godina sarađivali, bili smo porodični prijatelji, mnogo smo zajedničkih avantura imali zajedno, počevši od vojske - dodao je Miša.

Kompozitor je rekao da će pamtiti Rokvića kao velikog gospodina i najiskrenijeg pevača sa kojim se sarađivao.

- Baš je takav bio, sasvim svoj, veliki gospodin, ali i običan čovek. Bio je svestan svojih kvaliteta. Posebno bih istakao da je bio najiskreniji pevač. Toliko je voleo da peva i stalno je pevušio - rekao je Mijatović.

