MNOGO SAM PLAKALA! Vera Matović otvorila dušu, priznala šta je i posle 40 godina duge karijere NAJVIŠE BOLI

Pevačica Vera Matović priznala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji da je i nakon 40 godina karijere i dalje bole negativni naslovi u novinama!

Priznala je da je zbog toga dosta patila kao i da joj nije jasan razlog tih napada jer nikada javno nije ništa ružno rekla.

- Mediji me drže, publika, narod koji me prati od početka karijere. Imam i dosta loših iskustva kad su novine u pitanju, ubacuju mi reči u usta. Onda se sekiram i plačem. I posle ovoliko godina to me i dalje pogađa, obično poznati kažu stavi koju god sliku hoćes i piši šta hoćeš, ali ja nisam takva. Imalo je dosta naslova koji su me pogodili, a od mene nikad nisu čuli da sam nešto ružno rekla. Najbolje je ćutati i pustiti da prođe. Ima tih koji su dežurni da me pljuju i gledaju samo koga će da ubace u mašinu. Bilo je i svađa sa kolegama, ali ne želim da potpaljujem vatru. Dosta mi je ovih dana što sam pročitala što šta, ne želim da reagujem - rekla je pevačica.

Vera je otkrila i kako izgleda njena svakodnevnica, koja počinje čak u 4 ujutru.

- Ustajem jako rano, oko 4, pola 5. Ja sam ranoranilac, legnem oko 12 uveče. Džogiram, imam neke svoje rituale. Tokom dana eventualno dremnem oko 10ak minuta. Putujem dosta, onda kada tokom vožnje osetim da mi se spava stanem obavezno pored puta i dremnem par minuta i meni je to dovoljno - rekla je Vera.

Vera je pokazala i zašto je kraljica narodne muzike, naime, zapevala je u programu uživo svoj najveći hit!

