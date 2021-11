CECA RAŽNATOVIĆ PROGOVORILA O UDAJI: Papir samo kvari SVE, ja hoću da se ZABAVLJAM! Otkrila da li uskoro staje na LUDI KAMEN!

Svetlana Ceca Ražnatović već neko vreme uživa u stabilnoj vezi sa Bogdanom Srejovićem, a kako sve ide baš kako treba mnogi se već pitaju da li će pevačica uskoro stati na ludi kamen.

Međutim, Ceca je sve iznenadila iskrenim odgovorom po pitanju venčanja.

- Nikad, što bih se udavala? Papir samo kvari sreću. Ja sam se već udavala, videla sam da to može da bude sjajno, prelepo, fantastično, meni sada papir apsolutno ne znači ništa i hoću da se zabavljam - rekla je Ceca u emisiji "Grand news".

Ceca kaže da je često oko odabira garderobe za emisije savetuje sin Veljko,a kada obuče mini suknju to je obično na njegov nagovor.

- To je na nagovor mog sina, kaže: "Jako me nerviraš kada se zbabiš u onim košuljama, ženo obuci mini suknju, obuci se kao što si se oblačila, šta si se zakopčala do grla" - ispričala je pevačica kroz smeh.

