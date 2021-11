IZBRISALA MUŽEVLJEVO PREZIME, OPET JE SAMO JEREMIĆ: Jovana se RAZVODI, a prvi put VENČANICU obukla sa 5 godina, imala i mladoženju

Jovana Jeremić, voditelj Pinka, šokirala je svoje pratioce na Instagramu kada je izbacila muževljevo prezime Milošević i ostavila samo svoje devojačko. Odmah su počele priče da voditeljka ima problema u braku i da je odlučila da se razvede.

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno je Jeremićka čak i pročala da joj sa suprugom nije baš bajno i da imaju problema.

"Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može", rekla je Jovana i zbunila sve izjavom o braku.

foto: Printscreen/Instagram

Sem toga, Jovana je zbunila i kada je nedavno objavila fotografije mala Jovane koja je bila obučena od glave do pete u venčanicu, a čitav stajling mlade upotpunila je velom i crvenim karminom.

"Moja prva udaja, uvek sam znala šta želim. To je za jednu ženu najvažnije. ovde imam pet godina, a Filip je bio mladoženje", napisala je u opisu fotografije.

Podsetimo, Jovana i Vojislav Milošević venčali su se 2018. godine i imaju ćerkicu.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

