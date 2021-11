HTEO JE DA ME PLJUNE! Zverka progovorio o SUSRETU sa Kristijanom Golubovićem, evo da li su se videli posle diskvalifikacije!

Aleksandar Bogunović Zverka, diskvalifikovan je iz pete sezone "Zadruge" nakon što je iskoristio priliku odlaska kod lekara zbog polomljene ruke, te zanemario obezbeđenje i ugovor i u tom trenutku odlučio da se ne vraća u Belu kuću.

On je sada progovorio o detaljima odnosa sa Kristijanom Golubovićem sa kojim je bio u istom zatvoru. Pred sam ulazak u rijaliti povela se priča, koja se pretvorila u pretnje batinama, a sada je Zverka za Srbiju Danas otkrio da li se video sa Golubovićem i kakva je priroda njihovog odnosa sada.

foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje kako komentariše otvorene pretnje na Instagramu Ivana Bize Mitrovića, dobrog prijatelja Kristijana Golubovića, koje su osvanule nakon njegove diskvalifikacije odgovorio je:

- Ja na to gledam kao na crtani film. Kao Biza mi preti da bi se učepio Kristijanu, jer je bila ona frka pre. Gledam da iskuliram debila, gde bre, to kao kad bih pričao sa ne znam kim... Čovek mora moralno da pegla još tri života da bi dostigao moj nivo. Ozbiljna tastatura mafija (smeh) - rekao je on, a na pitanje da li se čuo sa Kristijanom rekao je:

foto: Damir Dervišagić

- Ne, ali sam čuo da se preselio u Mirijevo, tu na početku Mirijeva, rekli su mi drugari. Nisam ga video, uglavnom sam van grada, jer hoću da se iskuliram od svega. Nisam ga video, mislim ono, šta i da naletim na njega... - rekao je Zverka i otkrio kako bi se ponašao kad bi ga sreo:

- Pa to zavisi od njega. Mi nismo imali nikakav odnos, ne poznajemo se. Ja sam rekao da ga ne poznajem ali da ne mislim loše o njemu. Zamisli ti lika koji to pročita u novinama i krene da proziva. Druže, šta sa tobom nije u redu? Kao j hoću preko njega kadar, tv, novine, druže samo sam rekao da te ne znam. Zavisi od njega kakav bi bio susret, ja sam kulijana, ne bih mu ništa rekao, šta da mu kažem, to što sam ja njega posle isprozivao na Instagramu, ali tebra, ti si mene hteo da pljuneš, ovo-ono.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

