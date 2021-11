POSLE PRIČA O RAZVODU, JOVANA JEREMIĆ POBEGLA KOD RODITELJA U jeku skandala voditeljka zapevala s NJIM i pala u trans usred LJIGA!

Vest da se Jovana Jeremić razvodi od supruga Vajislava Miloševića preplavila je medije, a voditeljka se uopšte nije obazirala na ovu informaciju.

Ipak, nije snimila ni supruga kao što to obično javne ličnosti urade kada u medijima osvane da se razvode, već je Jeremićeva objavila video sa bratom.

Nakon priča o razvodu, Jovana je otrkila da se sa ćerkom uputila kod roditelja, a potom je snimila svog brata i sebe dok pevaju u automobilu.

- Kad brat i sestra pevaju iz duše - napisala je Jovana i tagovala svog brata Predraga.

Inače, poznato je da Jeremićeva ima rođenu sestru, ali do sada nije spominjala i brata.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, voditeljka je promenila prezime na Instagramu i obrisala prezime muža, te umesto Jovana Jeremić Milošević, sada stoji samo Jovana Jeremić, koje je njeno devojačko prezime.

Takođe, voditeljka je dodatno navela mnoge da pomisle da nešto nije u redu u njenom braku, kada je nedavno ispričala da ima hrabrosti da se razvede.

- Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može - rekla je Jovana i zbunila sve izjavom o braku.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

