GOCA TRŽAN PROGOVORILA O PREVARI! Objasnila iz koja DVA razloga žene imaju afere: Treba biti iskren prema tim MUČENICIMA!

Goca Tržan šokirala je gledaoce priznavši prevaru u emisiji Kontrashow!

Naime, u Igri Palicama voditeljka Jelena Nikolić postavila je gostima pitanje da su nekada prevarili svog partnera, na šta su oni trebali da podignu tablu "DA" ili "NE".

Goca Tržan je odgovorila sa DA, na šta je nastao pravi šok u studiju. Dušan Kaličanin i Mahir Mulalić koji su zajedno sa Gocom takođe bili gosti Kontrashow, zbunjeno su pogledali u pevačicu neverujući u njen odgovor.

Voditeljka je potom upitala Gocu da objasni zašto je prevarila partnera, kao i kako je do toga došlo.

- Reći ću samo, kao i sve žene koje žele to da priznaju, ne varaju muškarca zato što su zaljubljene. To je velika zabluda i nonsens, žene trebaju da budu iskrene jedna prema drugom, a potom prema njima mučenicima zašto su prevarile. Prvo im treba objasniti šta to pogrešno rade, a drugo zbog čega ih varamo - ispričala je Goca a potom je navela dva razloga prevare.

- Prvo nam fali pažnja jer svaka žena uživa u svemu onome što dođe pre seksualnog čina, često su žene zanemarene u vezi. To može biti vrlo intiman osećaj. Drugi razlog je osveta. Muškarci kad se posvađaju, oni se pobiju, dok su žene mnogo perfidnije. Pamte sve loše što im je muškarac uradio - rekla je Goca.

U daljoj igri pitanjima, pevačica je priznala i da je lagala javnost kad je morala.

