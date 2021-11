AKO ODLUČIM DA UĐEM U ZADRUGU, TO ĆE BITI MOJA STVAR! Nina Đogani zavolela javni život, pa razvezala o porodici u rijalitiju!

Nina Đogani je bila uvučena u svet rijalitija, te su njeni profili na društvenim mrežama bili preplavljeni komentarima vezanim za sve ono što se na imanju u Šimanovcima dešavalo sa njenom sestrom Lunom, ocem Gagijem, majkom Anabelom, rođakom Adamom i drugima.

Ona je otkrila da je zavolela javni život.

- Vremenom sam zavolela javni život, iako to ranije nije bio slučaj. Kada sam, pre nekoliko godina, rekla da ne volim javni život, to je bilo pod uticajem svega onoga što se izdešavalo je su članovi moje porodice bili u "Zadruzi". Bio je to loš period, ali sada je to u prošlosti, a ja gledam samo napred - istakla je Nina u emisiji "Ćao svima sa Emilijom Milojević" na Hype tv.

- Postoji razlog zbog kog su sve te neke stvari u prošlosti. Kasnije sam zavolela javni život, ali do toga je došlo tek kada su svi članovi moje porodice izašli iz rijalitija. Sada volim da se snimam. Svojevremeno sam i ja dobila ponudu da uđem u rijaliti, ali neću reći koji. Naravno da sam odbila tu ponudu jer smatram da sam premlada za to. Ali, nije reč samo o mladosti nego i o tome što sam videla šta se zapravo dešava u rijalitiju, kao i da to više nije format kakvi su nekada bili rijaliti šou-programi. Potrebna ti je veoma jaka psiha jer je to velika psihološka igra - dodala je Đoganijeva.

- Kada sam videla kako su moji izašli iz rijalitija, donela sam odluku da ne želim da imam bilo kakve veze sa svim tim. Meni ljudi i danas pišu: "Ista si kao Luna! I ti ćeš ući u rijaliti!". Kakve veze ima što smo nas dve sestre?! To ne znači da ću i ja ići u rijaliti. To je bila njena odluka, a moje odluke su moje. Ja nemam nikakve veze sa "Zadrugom" ili bilo kojim drugim rijalitijem. Ako nekad odlučim da uđem, i tada će to biti samo moja stvar. Nikad ne reci nikad, ali zaista ne želim da uđem u rijaliti - zaključila je Nina.

