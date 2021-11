NISAM BILA ZA TO, ALI SU ME NAGOVORILI: Aleksandra Prijović stavila svima do znanja šta više neće raditi!

Aleksandru Prijović svi su imali priliku da vide u ulozi pevečice u jednoj domaćoj seriji.

Ovaj izlet pred kamere je bio prvi, ali i poslednji. Iako je ranije izjavljivala da joj je "bilo malo neprijatno kada je ta gluma u pitanju", ali da je "zadovoljna snimljenim i komentarima gledalaca", pevačica sada za "Grand News" kaže da je ubuduće nećemo gledati u serijama i filmovima.

"Nisam bila za to da glumim, ali su me nagovorili. Bilo je prelepo iskustvo, svašta sam naučila, ali više ne bih prihvatala nijednu ulogu jer ja sam pevačica, a ne glumica", rekla je Prija.

Brenina snajka je svojevremeno rekla da joj je najteže bilo da snimi scenu ispitivanja jer "nije mogla da zapamti toliko teksta", ali i otkrila šta je za nju bio najveci šok.

"Kada smo se dogovorili da cu ja glumiti u seriji, stigao mi je tekst koji je trebalo da procitam. I kada sam pogledala, tamo je pisalo "strasni poljubac". I rekla sam: "Nema šanse", na šta mi je Filip rekao: "Što se ne bi poljubila, šta ima veze!". Naravno, šalio se. Ja svakako to ne bih uradila, mene bi bilo sramota. Ne znam kako bih podnela kada bi moja baka to videla, mislim da bi me ubila", rekla je ona.

