OVO JE SIN PEVAČICE I VATERPOLISTE: Doris Dragović retko se sa njim pojavljivala u javnosti, a kažu da je ŠMEKER na tatu! (FOTO)

Hrvatska pevačica Dorotea Dragović, poznatija kao Doris Dragović potpuno se posvetila porodici.

Ljubav koja je čini se obeležila jednu epohu, rodila se između vaterpoliste Marija Budimira i možda najveće jugoslovenske zvezde tog vremena, Doris Dragović. 1990. Doris je Mariju rekla "da" i od tada, pa do danas njihova priča traje.

Iste godine u septembru Mario i Doris dobili su sina Bornu i njihov život dobija neki dublji smisao. Doris odlučuje da karijeru stavi postrani i posveti se dvojici najvažnijih muškaraca u njenom životu.

foto: Printscreen/Youtube

Sin Doris Dragović Borna, prema rečima mnogih, slika je i prilika svog oca. On živi u Splitu i svojim roditeljima je centar sveta.

foto: Printscreen/Youtube

Inače, kada su Doris jednom prilikom pitali o karijeri, otkrila je čemu je posvećena.

- Crkva mi znači sve. Sve sam svoje stavila na tu kartu i dozvolila bogu da mi pomaže i da me vodi. Podseća me na to odakle sam došla i gde idem, te ko sam sada - ispričala je pevačica svojevremeno.

foto: Dragan Kadić

