ANA KORAĆ NIJE VIŠE PLAVUŠA! Starleta je sada prava VATRA, pokazala novu BOJU KOSE, ali i ogromne silikone! (VIDEO)

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ana Korać rešila je da postavi zadatak devojkama koje vole da je kopiraju, pa je promenila imidž.

Koraćeva je objavila nekoliko "vrelih" snimaka na društvene mreže, a svi su primetili novu boju kose. Naime, Ana je rešila da se vrati u staru boju, pa više nije plavuša, već brineta.

Podsetimo, Koraćeva je nedavno priznala da ima dečka iz Srbije, pa i da je raskinula vezu sa mladićem iz Dubaija.

- Imam dečka. To je nešto sveže, nešto novo. Nije ozbiljna veza, na početku je. Jako mi je lepo, zaljubljena sam. Ja sam uvek zaljubljena. Uvek kad imam vezu, zaljubljena sam, imam te leptiriće, to me radi. Odavde je, iz Srbije. Nije poznat, poznat je mom društvu. Nije iz rijalitija niko - rekla je Ana Korać nedavno.

