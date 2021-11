OTKRIVAMO DUGO SKRIVANU MARINKOVU TAJNU: Bio je veliki ktitor srpskih svetinja! Evo gde je išao da se moli ZA ZDRAVLJE i spas duše

Monah iz jednog od manastira na Fruškoj gori, gde je pokojni pevač Marinko Rokvić često boravio i pomagao, za Kurir otkriva nepoznate detalje iz života folk zvezde, koji je poslednje godine života posvetio veri i molitvama za spas od teške bolesti.

Marinko Rokvić je sa svojom porodicom novčano pomagao mnoge srpske manastire. Kao pravi hrišćanin, on nije želeo da se o tome priča u javnosti. To se verovatno ne bi ni saznalo da nam tu priču nije otkrio jedan od monaha koji je prisustvovao Marinkovoj sahrani na Novom bežanijskom groblju. Iako je mnoge iznenadio veliki broj sveštenika na njegovom opelu, za ovog monaha iz jednog od fruškogorskih manastira ovo nije ništa iznenađujuće.

- Brat Marinko bio je veliki vernik i ktitor. Pomagao je velikim novčanim prilozima mnoge crkve i manastire za života, ali o tome, kao pravi hrišćanin, nije želeo da se zna i to je radio u tajnosti. Lično znam da je mnogo pomogao jedan od najlepših i najstarijih srpskih manastira Mileševu, gde su i njegov sin Nikola i snaja Bojana često odlazili. Bio je vezan i za fruškogorske manastire - našu srpsku Svetu Goru, ali i za Đurđeve stupove kod Rasa. Zato smo svi mi iz ovih manastira i došli da ga ispratimo na večni počinak u ovolikom broju. To je najmanje što smo mogli da učinimo u znak zahvalnosti, za sve one godine kada nam je pomoć bila neophodna u obnovi naših svetinja - naveo je naš sagovornik.

Ovaj monah ispričao nam je i kako je pevač tražio spas od teške bolesti u molitvama, koje su mu čitane ne samo kod nas u Srbiji već i u manastiru Sv. Nektarija na grčkom ostrvu Egini.

- Koliko je meni poznato, Marinko je išao i na Eginu u manastir Sv. Nektarija. Tamo je velika svetinja i mnogi dobijaju isceljenje od raka, utehu u bolesti. To mu je mnogo značilo. Svoj mir je tamo pronašla i Isidora Bjelica, pisala je ona u tome u jednoj od svojih knjiga. To ih, eto, spaja. Redovno je odlazio i u manastir Rakovicu da celiva grob patrijarha Pavla, koga je posebno poštovao - završava ljubazni monah za Kurir.

