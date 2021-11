KIJA KOCKAR ISPROZIVALA BIVŠEG: Vuk je prema MINI ispao loš, a žena je pobegla od njega 2 meseca POSLE POROĐAJA, šta to govori?!

Otkad se Mina Vrbaški osvrnula na prozivku Vuka Moba u novoj pesmi “Litar na litar” gde je reper otpevao da ima ribe koje više vole "ku*ac od Vrbaški Mine" haos na internetu se ne stišava.

Tako je sada Vuk na svom Instagram profilu isprozivao i televiziju gde je Mina reagovala na Vukove stihove opisavši tu televiziju i portal kao "smećare koji daju prostor Mini".

Posle Vuka i Mine, na ovu temu oglasila se i Kija Kockar, koja je pre par godina bila u bliskoj vezi sa Vukom.

- Vuk je dobar reper, ali loš čovek. Uživa da ponižava druge ne bi li on ispao “faca”. Prema ženama se uvek ponašao kao “skot” zato smo se udaljili. Nije Mina ni prva ni poslednja, prema kojoj je ispao “loš”, ali ne “momak loš”. Pa žena je pobegla od njega posle dva meseca od porođaja šta vam to govori?! Sramota je prozivati ljude zbog prošlosti o kojoj se sve zna, ipak ima kod kuće svoju majku, a bivša mu je rodila ćerku. To se ne radi tako, vratiće mu se još okrutnije za koju godinu - rekla je Kija Kockar.

