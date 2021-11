DA LI JE MOGUĆE DA POSTOJI TAKAV LJUDSKI OBLIK? Verica Rakočević zgrožena AFEROM IZ ZADRUGE: Dalila je nemoralno biće!

Kreatorka Verica Rakočević prokomentarisala je ljubavni trougao koji potresa čitav region.

foto: ATA Images

Naime, ona je dala svoj sud o Dejanu, Dalili i Filipu Caru, kao i javnoj preljubi koja se dogodila pred malim ekranima.

- To je tolika monstruoznost, ovo uopšte nije benigno. Da li je moguće da smo okruženi takvim monstrumima? To je moje jedino pitanje na tu priču, to su takvi monstrumi u ljudskom obliku. Ja pratim društvene mreže, kada pogledam to, ja govorim samo o toj ženi (Dalili) - rekla je Verica i dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Pitam se da li u jednom takvom ljudskom obličju postoji tolika količina bezosećajnosti, toliko odsustvo empatije, tolika nemoralnost... Kad kažem nemoralnost, uopšte ne mislim na odnos sa drugim muškarcima, nego na nemoralnost u odnosu na drugo ljudsko biće. Ja kad gledam te klipove, ja ne znam... Meni je to užas - pričala je modna kreatorka u emisiji "Magazin in".

Kurir.rs/S.M./

