TANJA SAVIĆ ŠOKIRANA NAKON DUŠANOVIH REČI O STANIVUKOVIĆU! Pevačica brani gradonačelnika BANJA LUKE od muža: Hladan ZNOJ ME OBLIO!

Pevačica Tanja Savić šokirana je i vidno uznemirena zbog reči koje je njen još uvek zakoniti suprug, Dušan Jovančević, navodno rekao za njenog dečka gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića i nju.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Dušan je uputio užasne reči i pretnje pevačicinom trenutnom partneru, gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

- Ogavne reči, hladan znoj me oblio. One reči, ja ne mogu da verujem uopšte. Da li je moguće da je to čovek stvarno rekao? - rekla je Tanja.

- Ovo je šok, uopšte nije trebalo ovo, da se degradira ovaj mladi momak, nije to zaslužio. Da se Dušan nešto sa njim tu... Strašno! - dodala je Tanja za "Telegraf".

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Tanja je nedavano izjavila da je srećno zaljubljena i da joj je "srce u Banjaluci". Posle saznanja da su Tanja i Draško u emotivnoj vezi, Dušan se obratio izjavom za medije Stanivukoviću i zapretio mu.

- Pitajte Stanivukovića sledeće: Kad ljubi moju ženu, da li njene usne imaju sladak ili gorak ukus? Svaki put kada smo nas dvoje vodili ljubav, ja sam joj s****** u usta. Sada taj čovek može samo da pojede moje ostatke. - Ovo je moje prvo i jedino upozorenje za njega. Tanja je još uvek, zakonski, moja žena. Ne bih želeo da mu se nešto slučajno dogodi - rekao je Dušan za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Inače, ono što je do sada poznato o afreri Tanje Savić sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, jeste da njihova veza datira od janura ove godine, da su sa društvom bili na Jahorini, a postoje i njihove fotografije sa Tanjinog nastupa na kojima su zagrljeni.

Kada je u javnost dospela informacija o ovoj aferi, pevačica i političar su već okončali vezu i to navodno zbog njegovog neverstva. Ipak, na kraju oni su uspeli da nađu zajednički jezik i da obnove svoju romansu, a kako kaže izvor za Blic, Tanjina porodica navija svim srcem za ovu ljubav.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M./Telegraf

Bonus video:

00:11 SEVNULI I HALTERI: Tanja Savić provocira u CRVENOJ SPAVAĆICI