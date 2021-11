MAJKE U KLINČU! Marija Kulić besna: Taru ću oterati NA ROBIJU! Miroslava Simov: Spasite mi ćerku od ludaka, ostala je BEZ KOSE!

Majke Miljane Kulić i Tare Simov, Marija Kulić i Miroslava Simov, još uvek su u šoku zbog teškog fizičkog obračuna, u kome je Tara ostala bez dela kose na glavi, dok je Kulićeva tvrdila da je ona htela da je ubije, jer ju je tokom tuče davila i šutirala u stomak.

Mi smo ih pozvali jutro nakon žestoke tuče njihovih ćerki i obe su i dalje bile u stanju šoka.

Marija Kulić za Kurir kaže da će svim sredstvima braniti ćerku od ovakvih napada.

- Ne smem da se nerviram i stresiram, a još ne mogu da dođem sebi. Na robiju ću ja oterati Taru, htela je da mi ubije ćerku, davila je, bolesnica. Ta ludača nije normalna, meša lekove sa alkoholom, pa mi napada Miljanu. Izvinite, ne mogu više da pričam - rekla nam je potresena Marija.

I Miroslava, Tarina majka, jedva govori. Ona ističe da je zabrinuta za ćerkinu bezbednost.

- Nemam reči, utihnula sam. Ostala sam bez komentara, ja nisam javna ličnost. Moja ćerka je loše, spasite je od ludaka, pomozite joj! Ostala je bez kose, ranjena je. Smilujte se! Jako se loše osećam, ne mogu više da pričam - kratko je, jecajući, poručila Miroslava Simov.

Inače, drugu po redu "Zadrugoviziju" za ovu sezonu, čija je tema bila "Život je maskenbal", obeležila je tuča, koja se ponavljala u više navrata tokom večeri.

Kulićka je popila malo više alkohola, pa je pokušala da uzme još jedno pivo koje je bilo Matejino, a kada je to Tara videla, skočila je na Miljanu i tom prilikom je izbio sukob, gde je nju Miljana počupala. Simovljeva je na to uzvratila pesnicama, šutirala ju je u stomak, ali i davila.

- Piješ lekove i pivo, debilu, smiri se, debilčino! - govorio je Đedović Tari. - Obezbeđenje, obezbeđenje! - vrištala je Miljana.

Rijaliti učesnici i obezbeđenje jedva su razdvojili Taru i Miljanu, a tešili su i jednu i drugu.

Nakon što je uz pratnju obezbeđenja otišla u spavaću sobu, Miljana je došla, pa je Tara doživela nervno rastrojstvo zbog njenog prisustva. Molila je Sandru Rešić da je sklone odatle, što je Kulićeva uporno odbijala.

- Boli me, jako me boli - govorila je Tara.

Nakon ovog sukoba Miljana je izašla na scenu, a onda je odmah potom uletela u belu kuću i Taru još jednom polila mlekom. Simovljeva je i na to odreagovala, zadrugari su odmah počeli da ih razdvajaju, a onda je uletelo i obezbeđenje.

Miljana je isprovocirala Taru, a onda se Simovljeva zaletela kao furija na nju i udarila je nekoliko puta, a Kulićeva joj je, po sopstvenom priznaju, počupala još 15 pramenova:

- Nek me udari! Ja sam spremna na to, 15 pramenova sam joj skinula u samoodbrani, davila me je. Izbaciću te ja odavde, pretvoriću ti život u pakao, videćeš šta će te snaći - govorila je Kulićeva.

Tara je sve vreme, dok su je zadrugari tešili, molila da Mateja Matijević dođe kod nje i da bude uz nju u ovim teškim trenucima.

- Stavićeš ti one ku*ce na glavu - govorio joj je on.

- Neću da budem ćelava, pa ja sam opet ćelava! - jaukala je Tara dok su je smirivali.

