ONA JE OŽIVELA GLAS POKOJNE SILVANE U TOMI: Pevačica koja je pozajmila vokal Tamari Dragičević otkrila TAJNE sa snimanja FILMA

Pevačica Suzana Branković otpevala je duet "Ponoć" sa Acom Pejovićem i oživela glas legendarne Silvane Armenulić koju je za hit film "Toma" pozajmila glumici Tamari Dragičević.

foto: Printscreen/Prva TV

Ona je sada otkrila da ona nije bila prvi izbor Željka Joksimovića i Dragana Bjelogrlića, već da se sve desilo slučajno.

- Trebalo je druga devojka da peva umesto mene, ali se razbolela. Iskreno, nisam ni imala osećaj da će to takav odziv da ima - osvrće se Suzana na uspeh pesme koja se već dva meseca nalazi u trendingu i otkriva kako je Joskimović pozvao da peva pesmu koja prati film o najvećem beomu. - To je bilo na prepad. On me je zamolio da samo otpevam demo za sutradan, jer su imali snimajući dan, jer se devojka koja je trebalo da peva razbolela. Njima je samo trebalo da imaju demo verziju da bi glumci Milan Marić i Tamara Dragičević mogli da otvaraju usta, da odglume te kafanske scene gde pevaju Tomine i Silvanine pesme. I Željko me je zamolio da uskočim, da otpevam demo i da malo izimitiram Silvanu koliko je moguće. Da se razumemo, ja nisam Silvana, ali ljudima se na kraju to dopalo i tako je i ostalo. Kada je Željko pustio Bjelogrliću i celoj ekipi ono što sam otpevala, svi su rekli to je, to, ne menjamo ništa. Ja sam očekivala da ću to posle u studiju da presnimim, ali ni to se nije desilo, ti demo snimci ostali su do dana današnjeg - priča Suzana koja je zbog pesme "Ponoć" izašla je iz anonimnosti i postala popularna i tražena. Međutim, posebnu čast predstavlja joj saradnja sa popularnim Acom Pejovićem.

- Sa njim dugo godina sarađujem pevala sam prateće vokale na 80 posto njegovih pesama, a i ovako se družimo i čujemo. On je divan čovek i jako mi je drago što su nam se i energija i boje glasa poklopili, bez obzira što je i on imitirao Tomu, a ja Silvanu- kaže i dodaje- Mnogo mi je drago što se pesma sviđa i mladima. Nisam neko ko je naslušan narodne muzike, ali kad čujem tako divnu pesmu, pa i Tomine i Silvanine, meni je to prelepo i ne mogu da osporim dobru pesmu - istakla je Suzana za "Grand Online".

foto: Facebook Silvana ZILHA Armenulić, Printscreen

Kurir.rs/S.M./Grand online

Bonus video:

02:02 TOMA OSVAJA AMERIKU: Tamara Dragičević zapevala na premijeri filma u Čikagu