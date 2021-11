PRETNJE DRAŠKU SU DUŠANOV OČAJNIČKI POTEZ! Tanja Savić progovorila o SKANDALOZNIM izjavama bivšg muža: Povređuje me sve!

Pevačica Tanja Savić komentarisala je najnovije izjave svog bivšeg Dušana Jovančevića, koji je opleo po njenoj novoj vezi sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem.

- Važno je da smo živi i zdravi. Hleba i igara, da imaju ljudi šta da čitaju uz kaficu. Da nema mene i "Zadruge" - počela je pevačica priču kroz smeh i nastavila:

- Jedan prođe, drugi dođe. Ne može da me poremeti sve što misli, na svojoj koži sam osetila šta znači kad živiš sa manipulatorom, u braku, sa decom, sve upijaju, sve gledaju, gledaju kako im otac maltretira majku, to su gledali kao mali, kad pomenu ja kažem da se ne sećam, kao da mi nije stalo. Osetim tu tugu, počeli su da se otvaraju, da mi govore što su proživljavali sa njim - govorila je Tanja.

- Videli ste šta je izjavio u novinama. Nisam sa njim, ne mislim o njemu, njemu je očigledno zanimanje "Tanja Savić". Ovo je očajnički potez. On je bio "alfa" mužjak, na početku je bio ptičica, cvrkutao je, kada sam rodila prvog sina, kad sam se udala, bila sam od onih koji misle šta će narod da kaže, tipično balkansko dete, da ne obrukam mamu i tatu. Zbog toga sam trpela muža, a žene, jedan život imate. Trpela sam, a sada kažem žene spašavajte živu glavu, kad se spasite prodisaćete. Povređuje me sve, iako se pravim da mi ne povređuje. Posebno što je druga osoba (Draško Stanivuković) iz drugog sveta - govorila je Tanja.

- Na papiru nisam razvedena, ali to nije ništa. Papir je važan da se zna kome će deca. Zato želim da se što pre razvedem. Bilo bi nelogično da takav monstrum dobije decu. U aprilu će biti dve godine kako nismo zajedno. Ne krijem emocije od dece, kao na početku. Iskrenija sam. Kad nešto izađe u novinama, znala sam da sakrijem emocije, da ne pričam o tome, sada im iskreno kažem šta mislim. Kažem im da je to tata napravio, ali ne i šta je rekao za njihovu majku. Oni su pre dva dana se izjasnili da žele da čuju tatu. Ja nemam problem s tim, ja sam to prisluškivala iz prikrajka. On ih je pitao oko obaveza, i tražio mene. Stariji sin "mama, molim te, pričaj, pomiri se sa tatom". Shvatiće jednog dana, ja sam se javila njemu, dok sam mesila hleb. Njemu je sve to nelogično, da sam domaćica, da čistim, sad imamo i mačku u stanu. On je meni nametao da ne znam ništa, da sam glupa, da sam ružna, njegova majka mi je govorila da sam ružna, da skinem šminku, da me ljudi vide kakva sam.

- Mačak je ogrebao dete. On je rekao da ja maltretiram decu, osvanulo je u novinama da ja bijem decu. Mada, i deca manipulišu roditeljima. Iz neznanja, na koju će stranu, postanu manipulativnu. Svakako znaju da koriste što su roditelji u svađi. Taj period smo prošli, sad je sve divno, svaku noć "Ununuškaj me, mama, nahrani me mama". To mi srce ispunjava.

- Tad dok sam mesila hleb, zvao me da pita da li imam dečka. Njemu je preokupacija Tanja Savić, kojoj nije uspeo da uzme sve pare. Ja sam pre bila jadna, mučenica, koja ne zna po emisijama dve rečenice da sastavi. Kolika je moć te manipulacije, da te kontroliše, um, da ti kaže "Glupa si, i ne vrediš". Kao Boga sam ga volela, ali bila sam slepa kod očiju. Kad sam otvorila oči, bila sam svesna šta sam sve propustila. Sve sam zapustila, porodicu, karijeru. Ja sam se udala sa 24 godine, šta sam znala, pala sam na plave, zelene oči i na Gold koust. Dok je bio po kafanama i pio, ja sam bila sa decom. Voleo je da mi govori sarkastično "Sveta Marijo, ti si sveta Marija" - govorila je Tanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Podsetimo, Dušan Jovančević oglasio se za Kurir i dao svoj komentar o Tanjinoj novoj vezi:

- Pitajte Stanivukovića sledeće: Kad ljubi moju ženu, da li njene usne imaju sladak ili gorak ukus? Svaki put kada smo nas dvoje vodili ljubav, ja sam joj s......o u usta. Sada taj čovek može samo da pojede moje ostatke. Ovo je moje prvo i jedino upozorenje za njega. Tanja je još uvek zakonski moja žena. Ne bih želeo da mu se nešto slučajno dogodi. Samo zapamti gde živiš, svašta može da se desi u Srbiji. Njegovi roditelji mora da su ponosni na sina i njegov izbor devojke, koja je i dalje u braku - zapretio je Dušan iz Gold Kousta.

