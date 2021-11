DEČKO ZAPROSIO DEVOJKU U STANU, A ONDA SE POJAVILA MARIJA ŠERIFOVIĆ: Pevaću vam i kad dođe do razvoda! (FOTO)

Marija Šerifović objavila je na svom Jutjub kanalu veridbu mladog para, kojoj je i sama prisustvovala.

foto: Printskrin/Jutjub

Naime, Marija je na početku snimka ispričala da ju je prijateljica zamolila da se pojavi i otpeva pesmu na romantičnom događaju, a ono što je nakon toga saznala ju je oduševilo.

Kako je objasnila, srela je momka u garaži svoje zgrade, koji joj je prišao i rekao da je on mladić koji će zaprositi devojku. - Meni prilazi momak: "Zdravo Marija, ja sam taj i taj, drugarica te je zvala". Rekoh: "Dobro, pucaj, šta si zamislio". Ja ga pitam: "Gde se to dešava, aman". Uglavnom, ispostavlja se da on živi u mojoj zgradi, dva sprata ispod mene. Što znači da ću ja u 20.30 sići u stan dole, doći će moj gitarista Dule Alagić, i da vidimo kako će izgledati ta veridba, ovo će biti zabavno - najavila je Marija.

foto: Printskrin/Jutjub

Kada su momak i devojka ušli u stan i kada je ona shvatila šta se dešava, Marija je izašla pred njih i pitala mladića: "Jesi li ti siguran da ovo želiš".

Par se nasmejao, a dečko je nakon toga zaprosio svoju izabranicu.

Marija im je potom otpevala svoje hitove "11" i "Pametna i luda" i poručila paru: - Obzirom da sam vam pevala veridbu, moram da vam pevam i svadbu. Broj dva, rekla sam, ako neko napravi neko s***e i ako dođe do razvoda, daleko bilo, da opet ja to obeležim. Ja sve radim, ali potrudite se da do toga ne dođe. Ja vam želim puno sreće i ljubavi i da se volite, i ti mali, da voliš onako kako muškarci današnji ne znaju baš da vole - rekla je Marija i oduševila par.

foto: Printskrin/Jutjub

Kurir.rs/S.M.

