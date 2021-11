DALILA NE DA DEJANU RAZVOD: Hoće da mu uzme 55.000 € od Zadruge! Saznala za njegov TAJNI razgovor sa advokatom!

Dalila Dragojević na sve načine pokušava da spreči da se razvod sa Dejanom dogodi u rijalitiju i to zbog novca! Bosanska starleta je svesna da je njen muž trenutno jedan od favorita za pobedu i da će, pored honorara od 60 hiljada evra, prihodovati i dodatnih 50.000, koje planira da podele na ravne časti, kao supružnici, saznaje Kurir.

Razgovarao sa advokatom

Nakon što ga je javno prevarila sa Filipom Carem, Dalila se više puta predomišljala kada je razvod od Dejana u pitanju. Iako je donedavno govorila da će rado potpisati papire, posle Zadrugovizije je promenila ploču. Naime, kako saznajemo od izvora bliskog produkciji, Dragojević je nedavno imao privatni razgovor sa jednim članom svoje porodice i pravnikom. Oni su ga savetovali da se što pre razvede od supruge i da za to ne čeka izlazak iz rijalitija jer bi moglo skupo da ga košta.

Po zakonu, Dalila ima pravo na polovinu svega što je Dejan stekao u braku, a osim kuće u Gornjem Šepku koju su zajedno podigli, računa se i njegov honorar i druge finansijske dobiti. Advokat mu je izneo kako stvari stoje, kao i da važi za jednog od favorita u "Zadruzi 5", te da je vrlo verovatno da će odneti pobedu i glavnu nagradu od 50.000 evra. Pored toga, Dragojević će po završetku rijalitija zaraditi i pozamašnu cifru od honorara, koji iznosi 1.500 evra nedeljno, što će za deset meseci biti čak 60.000 evra. Ukoliko ne želi da polovinu novca, odnosno 55.000 evra preda Dalili, rečeno mu je da je sigurnije da se odmah razvede, te da su papiri spremni i da je njegovo samo da potpiše.

Međutim, za ovaj razgovor je saznala bosanska starleta, a iako nije znala o čemu je tačno njen muž pričao sa porodicom i pravnikom, mogla je da pretpostavi. Ona zna da je Dejanova familija ne podnosi i da navijaju da se razvedu, a kada je povezala sve, shvatila je i šta je povod njihove posete.

Smislila plan

Odmah se požalila Caru da zna šta je Dejanov plan, ali i da neće tako lako odustati od onoga što joj pripada. Komentarisala je kako je njen muž proračunat, da su mu napunili glavu, ali i to da je ona lukavija od njegove porodice i da neće dozvoliti da ostane bez novca. Dalila smatra da je upravo ona zaslužna što je njen muž na tronu, te da je zahvaljujući njenoj prevari on glavna zvezda, a ona najomraženija. Upravo zato, kako je šapnula ljubavniku pre neko veče, smatra da treba da uzme deo kolača i da prolongira razvod. To odgovara i Caru koji bi takođe mogao da profitira od njihovog rastanka i podele imovine, pa ju je podržao.

- Prenaglila sam... Ipak ne želim da se razvedem u rijalitiju. Ja to ne želim ovde - rekla je Dalila.

Međutim, razbesnelo ju je što je Dejan tokom Zadrugovizije javno zahtevao razvod.

- Ovog trenutka bih se obratio Velikom šefu i produkciji, želim da zatražim razvod, papire da mi donesu i da se to desi. Želim da koliko već sutra, ne budem pod okovima, da slušam i gledam ove stvari, ne pada mi na pamet - rekao je Dejan.

