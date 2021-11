TANJIN MUŽ NUDI BESPLATAN KURS STANIVUKOVIĆU! Dušan poručio političaru: Poslaću ti SNIMAK da naučiš kako da spavaš sa mojom ženom!

Ljubavni trougao između Tanje Savić njenog dečka Draška Stanivukovića i muža Dušana Jovančevića nikako da se zatvori. Štaviše, pevačicin muž je odlučio da žestoko udari na gradonačelnika Banjaluke. Ovoga puta, direktno iz Australije političaru nudi da ga nauči kako da vodi ljubav sa njegovom još uvek zakonitom suprugom.

- Jadni su oboje, pogotovo on. Tek će da vidi kojoj kategoriji pripada ona. Vreme će da pokaže kakva je to veza sa tim Draškom. Znate kako se to kaže na engleskom Rebound. On je samo za nju zabava. Poslaću Drašku snimke moje i Tanjine intimne, pa neka malo nauču od mene - poručio je Dušan za Kurir.

Rat između Tanje i njenog muža kako stvari stoje neće skoro da se završi.

Ljiljana Stanišić

