LETEĆE PERJE! ĐOLE ĐOGANI BRUTALNO O BIVŠOJ SNAJKI: Anabeli bi PSIHOLOZI odmah dali dijagnozu! NE POSTOJI ZA MENE!

Anabela Atijas i Đole Đogani već godinama nisu u dobrim odnosima, iako su nekada bili u porodičnim. Pevačica se pobunila zbog dokumentarca koji je denser nedavno predstavio publici, a koji sadrži snimke nastale pre 30 godina, kada su Đoganijevi bili u jeku slave.

Bivša žena Gagija Đoganija požalila se u jednoj emisiji što nije više zastupljena u filmu svog bivšeg devera Đoleta Đoganija pod nazivom "Život i scena", posle čega se i on oglasio.

Kako on kaže, u tom periodu Anabela niti je zvanično bila pevačica sastava, niti Gagijeva devojka. U njegovoj arhivi je više, kako kaže, nije ni bilo, pošto se distancirao pretpostavljajući kako će se stvari dalje odvijati.

"U tom segmentu sam prikazao Gagija i njegov najbolji koncert, početak njegove karijere. Ona na mojim snimcima, u mom životu, više od toga nije ni postojala. Imao sam od tada pa nadalje određeno mišljenje o budućoj ženi mog brata i zato sam uvek bio distanciran, znajući, pretpostavljajući da će jednog dana biti ovako kao što je i bilo. Ona je tada, sa samo 20, 21 godinu koliko je imala, pokazivala to. Znači, Anabela iz tog vremena i danas je isto. Samo što je sada mnogo, mnogo zrelija i zna šta radi, a tada je bila mlada, pa možda i nije".

"A druga stvar, to što je Gagi nije najavio, šta to znači? Ja nisam pričao: 'To bi bilo to, dragi moji, sa vama je bio ovaj, onaj, basista...', pa nismo mi bend! 'A pevala je moja žena Slađana Đogani!' Niko ne predstavlja svoju pevačicu. Je l' neko predstavlja pevačicu u 'Zani'? Čemu to 'dranje' na čoveka tada, mogla si to da uradiš kasnije. Recimo, meni ako se nešto ne dopada, kažem: 'Vesna, ljubavi, napravila si to i to, nije mi se dopalo, osetio sam se bezveze. Ne znam da li si to namerno uradila ili slučajno...' I bude: 'Jao, slučajno sam, izvini, molim te'. Završeno i sve je u redu! Ali onaj krik... Svako normalan će da sudi na svoj način, a ona naravno, pošto je takva kakva jeste, svi je znamo... Psiholozi bi odmah procenili dijagnozu", ispričao je Đole Đogani, pa prokomentarisao spornu situaciju iz filma na kojoj se Anabela buni u bekstejdžu zato što je Gagi nije predstavio na sceni kao pevačicu.

"Prvo, ovaj film govori o istini. Pročitao sam da je neko napisao kako je 'Đogani prikazao Anabelu', ali ne, ja sam pokazao. Izvolite, ovo je Anabela. Nisam ja rekao to što je ona rekla ili uradio šta je ona uradila. Snimak, autentičan, dokumentarni, nisam to ja ni snimao, već moj stariji brat, koji je tada bio zadužen za snimanje. Mi smo snimali sve i svašta i ne znajući da ćemo jednoga dana da snimamo i dokumentarac. Posle trideset godina", poručio je Đogani i dodao: "To nije njen film".

