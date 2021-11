PLEJBOJ! SRPSKA VODITELJKA I GLUMICA DELILE DEČKA! Biznismen ih zaveo, a onda je usledio bolan KRAJ za obe!

Na javnoj sceni nije redak slučaj da poznate ličnosti "dele" partnere, a u toj situaciji našle su se i voditeljka Dušica Jakovljević i glumica Anja Mit.

Dušica Jakovljević 2019. godine zabavljala se sa nekoliko godina mlađim beogradskim biznismenom Nikolom Konstantinovićem, koji se tada prvi put pojavio u medijima. Dušica nije krila koliko je zaljubljena u njega, a tada je u emisiji Magazin in rekla i da se zahvaljujući novom dečku oseća ženstvenije nego ikada.

foto: Printskrin/Instagram

- U novoj sam vezi i on jako lepo utiče na mene. Vratila sam neku ženstvenost sebi. Ne moram više da budem fajterka. Ima toga, naravno, još uvek u meni, ali sam dala sebi šansu da budem dama. Motivisao me je on na to, ali sam motivisala i ja samu sebe - ispričala je tada voditeljka u pomenutoj emisiji.

Međutim, Dušica i Nikola su nakon nekoliko meseci raskinuli vezu, a nakon toga biznismen se zaljubio u srpsku glumicu Anju Mit. Njih dvoje nikada nisu javno govorili o svojoj ljubavi, iako su u u nekoliko navrata delili zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, Nikola je i sa Anjom doživeo istu sudbinu kao i sa Dušicom - raskinuli su vezu nakon nekoliko meseci.

- Ne pričam puno o privatnim stvarima, rastali smo se u prijateljskim odnosima. Život ide dalje - rekla je tada glumica za "Blic".

foto: Damir Dervišagić

