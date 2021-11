ZVEZDI GRANDA DIJAGNOSTIFIKOVAN TUMOR, ESTRADA SE POTRESLA! Pevačeva supruga se oglasila: Hvala za podršku, ali nam NIŠTA NE TREBA

Kao bomba je odjeknula vest da se nekadašnjem učesniku "Zvezda Granda" Jasminu Hasiću zdravstveno stanje naglo pogoršalo, zbog čega se na društvenim mrežama sprovela akcija prikupljanja krvi za pevača.

Pevaču je dijagnostifikovan tumor na bubrezima koji je pre 15 dana operisao u Turskoj, ali mu je sinoć naglo pozlilo. Ova vest potresla je estradu, a u akciju prikupljanja krvi za Jasmina prve su se uključile njegove kolege iz Bosne, a ubrzo je i Milan Dinčić Dinča zamolio svoje prijatelje i fanove iz Srebrenika da odu u bolnicu da daju krv.

Srećom, krv je brzo prikupljena, a njegova supruga Jasmina oglasila se na društvenim mrežama i istakla da je zahvaljujući brzoj reakciji lekara i ljudi koji su dali krv, pevač za sad u stabilnom stanju, piše Grand online.

- Dragi prijatelji, prvo da se zahvalim za svaku poruku, toliko ih je da ne mogu da stignem ni sve da ih pročitam, niti da se pojedinačno zahvalim. Hvala za svaku lepu reč, za reč podrške. Pitate me šta nam treba, reći ću vam - ništa za sad i hvala. Najviše nam možete pomoći je ako dolazite u našu apoteku i sve što vam je potrebno tu i realizujete, jer radom možemo sve, samim tim nam najviše pomažete. Jasmin će biti dobro i sve će biti iza nas - naglasila je njegova supruga i apelovala na ljude da ne nasedaju na akciju prikupljanja novca za pevača koja je pokrenuta sinoć.

- Jedna od pacijentkinja mi je upravo javila da se sakupljaju pare za Jasmina, molim vas da ne nasedate na to, to su prevaranti, niko ne skuplja novac u njegovo ime. Dovoljno je što nam se ovo događa i jako me rastužuje što se pojedinci u svemu ovome bave prevarom. Mi se ograđujemo od ovoga što sam napisala i molim vas da nikome ne dajete novac za Jasmina, jer to nema veze sa nama.

- Za sve vam veliko hvala, danas sam spoznala koliko je ljudi uz nas i koliko cenite Jasmina, što me jako raduje - zaključila je Jasmina, nakon čega se i sam pevač oglasio iz bolnice i istakao da je dobro.

- Hvala vam svima od srca za odaziv, i da opet napomenem - svaki vid prikupljanja novca u moje ime nema veze sa mnom, ne nasedajte na te "humanitarne" akcije - naglasio je pevač na svom Fejsbuk profilu.

