HASAN DUDIĆ HOSPITALIZOVAN! Pevaču ponovo pogoršano zdravstveno stanje, oglasio se iz bolničke postelje! (FOTO)

Pevač Hasan Dudić na svom Fejsbuku podelio je fotografiju iz bolnice i objavom zabrinuo svoje prijatelje.

Naime, pevač je smešten na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, odakle se i oglasio na pometnutoj društvenoj mreži.

Na slici se može videti kako se Hasan nalazi u bolničkoj postelji, a na sebi je imao plavu pidžamu, što potvrđuje da nije u pitanju samo pregled.

foto: Pritnscreen/Facebook

Podsetimo, Dudić se pre nekoliko meseci nalazio u teškom zdravstvenom stanju, kada je smešten u Kliničko-bolnički centar Zvezdara usled komplikacija zbog korone, a nakon što se izborio sa virusom, pevač je priznao da je jedva izvukao živu glavu.

- Nije mi bilo dobro, nisam mogao da dišem, ne znam kako sam se izvukao. Kada su odlučili da me zadrže u bolnici, stanje nije bilo nimalo naivno. Doktori su se uplašili jer sam imao obostranu upalu pluća, otežano sam disao, odmah su me stavili na kiseonik. Srećom, nije došlo do respiratora, za to mogu da zahvalim lekarima koji se bore za svakog pacijenta - rekao je Hasan tada za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

