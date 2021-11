ŠOU! ĐANI PONOVO PIO IZ CIPELE: Folker u emisiji šokirao sve potezom, bez problema NAVRNUO iz ženske salonke! (FOTO)

Folker Radiša Trajković Đani šokirao je javnost kada je na jednom privatnom veselju pio iz muške cipele.

Nakon toga je Đani zapevao svoj hit "Sam sam" i zgrnuo na hiljade evra, a sada je to ponovio u emisiji. Međutim, ovog puta iz ženske cipele koja nije bila nošena.

foto: Pritnscreen

Đani je bez pardona popio sok iz ženske salonke i nasmejao sve u studiju.

- Dobio sam novu cipelu, zezali smo se, bilo je i puno love. Niko ne može da me natera, nego eto iz zaj*bancije - rekao je Đani u Amidži šouu.

foto: Pritnscreen

Inače, nakon proslave na kojoj je pio iz cipele, Đani je naišao na brojne negativne komentare, međutim, nije se obazirao.

- Svako radi ili govori kako treba i misli da je ispravno. Ne dotiču me osude i komentari voditeljki i glumaca. I glumici svašta rade - osvrnuo se Đani na komentar voditeljke Marijane Mićić.

- Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje - izjavio je pevač.

foto: Printscreen/Kurir

Kurir.rs/I.B.

