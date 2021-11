DRAMA PREOKRET! Posle brutalnih uvreda i tuče, Car navalio da ljubi Dalilu, ona ko KAMEN, a onda joj poručio samo JEDNO (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Caru su se žestoko posvađali, pale su teške uvrede, a jedno drugom su u naletu besa izlomili stvari. U toku njihovog konflikta obezbeđenje je moralo da reaguje, jer je Dalila nakon uvrede koja je dobila od Cara nasrula na njega.

Njih dvoje su ranije napustili DJ obračun, ali ne zajedno. Dalila je boravila u hotelu, a kad je Car došao nisu progovorili ni reč.

Međutim, Filip nije mogao da se suzdrži pa je na sve načine pokušavao da poljubi Dalilu, ali ona nije želela da reaguje.

Nakon nekoliko minuta, ona mu je okrenula leđa i nije želela da reaguje na njegove priče.

"Ne možeš me lagati, ne možeš raditi koje si njemu radila. Te bolesne fore ne prolaze kod mene. Flertala si meni iza leđa", pričao je Car.

Podsetimo, Filip Car posle haosa koji su napravili, sedeo je sa Stefanom Krstovićem u dvorištu Bele kuće i pričao o Dalili Dragojević.

- Znaš šta sam joj izgovorio, ono što ne bi najvećim ku*vama - rekao je Car. - Sve sam slušao. Dejan i ja smo bili budni, sve smo slušali. Njoj to ne pije vodu, možeš da joj kažeš svašta, ona sutra kao da ništa nije bilo. Eto ti primer Irma. Možeš svašta da joj kažeš - dodao je Krle. - Možda ja opet završim sa njom, ali je neću gledati istim očima - govorio je Filip.

- Ovde samo srce razmišlja - rekao je Krle.

- Ono nije meni inat, da ja vidim, zna kako se tera inat. Ona je meni okrenula leđa i okrenula se prema Marku i napravila flert. Lagala je sve, kad je bilo ono za Dejana videla sam kakve je laži radila. Pored muža je sedela dok sam je cimao. Sa mnom je prolatila kroz zločin. Dobro je Dejan rekao - nastavio je Filip.

Dalila je za to vreme otkrila Miljani kako je došlo do toga da brak sa Dejanom Dragojevićem pukne.

- To je sve bilo lepo, ali desi se strast i zaljubiš. Svideo mi se, njegova dela, njegove reči, kako je rekao da će da se bori za mene. Sve me je to kupilo. Ovaj nijednog trenutka nije borio za mene - govorila je Dalila. - Je l' misliš da te je voleo? - pitala je Kulićeva.

- Posle Zadrugovizije mislim da je sve to bila korist, pored mene je imao sve. Filip nikad nije bio zaljubljen u mene, hteo je da dokaže da može da me ima. Čovek koji voli, ne bi mogao da kaže takve stvari, pritom sam žensko - nastavila je Dalila.

Miljana je zatim pričala i sa Filipom Carem u dvorištvu.

- Neće mene niko da za*ebava, ali nisam trebao to da napravim. Ja ovde pucam po šavovima. Je l' ova nešto za mene priča? - upitao je Car. - Priča da je ona tebi bila igra, da joj ove reči niko nije izgovorio - rekla je Miljana. - Zamisli... To priča da bi prala svoja s*anja - dodao je Filip. - Ja ne znam ni što ste se juče posvađali - ubacio se Zola.

