KRISTIJAN I POLICIJA ZAJEDNO U CIK ZORE Golubović se pod svetlima ROTACIJE snimao za mreže: Evo šta je radio pred starim DRUGOVIMA

Kristijan Golubović mesecima je u žiži interesovanja, što zbog svojih skandaloznih izjava, tako i zbog svoje veze sa Kristinom Spalević, zbog koje je ostavio suprugu pred kamerama rijalitija "Zadruga 4".

foto: Printskrin/Instagram

Njegova najnovija objava na društvenoj mreži Instagram privukla je veliku pažnju javnosti. Naime, Golubović nije odoleo a da ne snimi video dok je pored njega bila policijska patrola sa upaljenom rotacijom.

foto: Printskrin/Instagram

On se u ranim jutarnjim časovima oglasio na svom Instagram nalogu snimajući svetla rotacije, pa je napisao i šaljiv komentar:

"Uz muzikicu ide i lajt šou, i to od murije" - stoji na jednoj Golubovićevoj objavi, a na sledoćoj se već ljubi sa Kristinom.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Golubović se nedavno oglasio zbog zabrane koju je dobio od društvene mreže Fejsbuk:

-Na Fejsbuku su mi dali zabranu 7 dana, a potom su dodali još 23 dana zabrane, jer sam šatro vređao one koji me uporno vređaju samo preko tastature... To uvek tako ide u mom slučaju, kada ćutim, pi*ka sam…. Kada uzvratim ili pretim - blok, zabrane ili se žale muriji i sudovima.. A kad zategnem baš, e tada kukaju svi skupa i nadaju se mojoj ponovnoj robiji? Fini neki mangupi, a i ovi što me blokiraju i zabranjuju? - napisao je Golubović nedavno.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

