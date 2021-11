VEZA BARBARE I DARKA IMA MALE ŠANSE DA OPSTANE?! Evo šta brojevi predviđaju estradnom paru! USKORO ĆEMO GLEDATI SVE I SVAŠTA

Razni skandali obeležili su karijeru pevača Darka Lazića, a njegov buran ljubavni život ponovo je u žiži javnosti od kada je uplovio u ljubavnu vezu sa koleginicom Barbarom Bobak.

Numerolog Ljiljana Smiljanić tvrdi da par ima male šanse za opstanak ukoliko ne promeni sistem funkcionisanja.

- Nije Darko toliko eksplozivan kao Barbara. On je rođen da bude šarmantan i njega žene satiru. Šta je problem? Čovek ume da kaže "ne" baš kada mu pukne film. Barbara je puna energije i hoće da menja sve. Imaćemo razne epizode da gledamo - naglasila je Smiljanić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Poznati par prema njenim rečima ima male šanse za opstanak ukoliko ne promeni sistem funkcionisanja.

- Darko nju ne smatra nešto preterano ozbiljnom i to je osnova za probleme koji izbiju s vremena na vreme među njima. Oni bi zaista mogli dobro da funkcionišu kad bi Barbara umela da povuče ručnu. Pravi frku i kad treba i kad ne treba. Njemu je to zanimljivo. Ali s obzirom na to da mu ide poslovni period, koji je prilično buran, biće na sve strane. Barbara voli da kontroliše situaciju, a to je sa Darkom nemoguće. Možda mu bude treća sreća jer ima tu nameru. Moraju da promene sistem po kojem funkcionišu jer zvezde govore da ako nastave isto - neće uspeti! Darko nije tip koji može da trpi veliku presiju. Barbara to ne ume da prepozna i ne zna da oseti dokle je granica - istakla je Smiljanić.

