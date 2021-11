BABA LAŽE DA DRAŠKO IMA DRUGU! Tanjina majka: Zaslužila je da bude srećna, on ima ozbiljne namere! Evo šta je rekla o BIVŠEM ZETU

Nedeljama ceo region bruji o ljubavnoj vezi između Tanje Savić i Draška Stanivukovića. Svakim danom isplivavaju novi detalji ove tajne veze, koju je najpre razotkrila voditeljka Jovana Jeremić.

foto: Printsceen/Facebook/DraškoStanivuković

Iako pevačica do sada nije ni negirala, ali ni demantovala da je u ljubavi sa gradonačelnikom Banjaluke, koga je nazvala anđelom, u sve se sada umešala i Draškova baba Gospava, koja je za medije izjavila da Tanja nije devojka za njenog unuka, jer već ima dvoje dece, kao i to da on ima drugu devojku, koja je nepoznata javnosti.

foto: Nikola Anđić

Da bismo čuli i drugu stranu priče, pozvali smo i članove Tanjine porodice. Dobili smo pevačicinu majku Živanu, kojoj se nisu svidele reči Duškove babe Gospave, jer je budućim zetom - oduševljena.

- Dobro je da se neko setio i nas da pozove. Ovo što priča Draškova baba nije lepo uopšte, niti joj priliči. Moja Tanja je zaslužila da bude srećna posle svega što je preživela sa Dušanom. Njoj je predivno sa njim, uživaju, vratio joj se osmeh na lice. Ne znam zašto ta baba tvrdi i laže da on ima drugu devojku kad svi znaju da je to moja Tanja! Ona nema pojma, ionako ne živi ona sa njim. Njoj vidim smeta što je Tanja bila udata i što ima decu, pa to bi trebalo da joj bude plus. Draško je baš fin mladić, ozbiljne namere ima sa mojom ćerkom - kaže nam Živana i otkriva da je upoznala gradonačelnika Banjaluke.

foto: Nikola Anđić

- Videla sam ga jednom kad je dolazio, jako je ljubazan, skoro su bili tu na večeri, on puno radi, nema vremena da dolazi često. Više ona ide u Banjaluku, kaže da se tamo oseća sigurnije. On joj pruža sigurnost, mnogo se uplašila Dušanovih pretnji, ali on će joj pomoći, ima dobre veze. Nije im bilo svejedno kad se saznalo za njihovu vezu, to je ona voditeljka kriva. Ali, šta sad, ljubav ne može da se sakrije... A Dušan nek se stidi, sram ga bilo. Ne može da preboli što je Tanja nastavila dalje i što je našla pravog, moćnog muškarca, a ne njega, koji je živeo na račun njegovih... Ako se bude ponovo udavala, volela bih da to bude on, baš su divan par, od nas kao porodice ima punu podršku - rekla nam je Savićkina majka.

foto: Printsceen/Facebook/DraškoStanivuković

Pokušali smo da kontaktiramo sa Tanjom, kako bismo čuli i njen komentar na tvrdnje Draškove babe i njene majke, na broj telefona koji nam je prosledio njen suprug Dušan Jovančević, ali nam ona nije odgovarala na pozive. Nešto kasnije se oglasila na svom Instagramu, gde je novinarima imala da poruči sledeće:

- Da, Tanja Savić je konačno srećna! - napisala je pevačica.

Podsetimo, Kurir je prvi pisao o tajnom susretu koji su ljubavnici imali u jednoj luksuznoj vili nadomak Smedereva, nakon koje su proveli burnu noć u Banjaluci, a zatim se u medijima pojavila i vest da je gradonačelnik zakupio ceo sprat restorana kako bi na miru uživao sa svojom devojkom.

foto: Privatna arhiva

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:11 SEVNULI I HALTERI: Tanja Savić provocira u CRVENOJ SPAVAĆICI