SANJA MARINKOVIĆ ISKRENO: Pre emisije radimo peglanje lica gostima pomoću kamere! Progovorila i o NOVOJ LJUBAVI!

Sanju Marinković gledamo iz subote u subotu u autorskoj emisiji "Magazin In" već dve decenije. Prošla godina je bila jedna od najtežih u njenom životu - preminuo joj je otac, ali se i razvela od supruga Aleksandra Uhrina nakon skoro 10 godina braka.

foto: Promo

Posle duže pauze, u intervjuu za Kurir govorila je o raznim o temama, a na početku nam je otkrila gde pronalazi inspiraciju za posao i da li joj je lako da i posle toliko vremena bude aktuelna i zanimljiva svim generacijama.

- Nijedan posao nije lak, a ja "Magazin In" i ovaj posao radim 20 godina. Tema nikad ne manjka, a i korona nas je inspirisala na neke potpuno drugačije načine, o kojima se ja dosad nisam bavila, svi smo vezaniji za kuću, pa je televizija dasad najgledanija, pogotovo ta subota po podne, koja je nekada bila rezervisana za šoping i bioskope, a sada toga više nema. Televizija je postala ognjište.

Kako postižeš sve? Voditeljka si, redovno treniraš, izlaziš, majka si jednog tinejdžera...

- Postižem. Novinarstvo je takav poziv, mi samim tim što se bavimo ovim poslom smo egzibicionisti i potpuno drugačije pristupamo životu, sa mnogo više energije, radoznali smo, mnogo saznajemo. Tu energiju nesebično delimo sa drugima. Trudim se da sve uskladim, ja sam i mama, moj sin Strahinja puni 14 godina uskoro, a i razvedena sam žena i sama.

Još nisi našla novu ljubav?

- Sama sam. Volim da kažem da je bolje da sam sama nego sa nekim pogrešnim čovekom. Emotivnog partnera nemam, ali imam puno drugarica sa kojima izlazim i mnogo se družim sa svojom porodicom. Svi oni muškarci sa kojima su me u javnosti povezivali - to nije bila istina. To su sve bili moji poznanici ili prijatelji, ili ljudi koje znam samo sa televizije. Da nisam sama, ja bih rekla.

Nisi izgubila veru u ljubav?

- Naravno da nisam. Ne mislim ja da budem sama ceo život.

foto: Nemanja Nikolić

Da li bi novog partnera predstavila javnosti?

- Pa ne znam baš da li bih ga predstavila, jer ni svog bivšeg supruga nisam eksponirala, osim na samom početku. Posle sam dala obećanje i njemu i svojoj porodici da ću teret svoje slave poneti samo ja, a da ću njih da zaštitim. Tako je ostalo do danas. Zvali su me nedavno da slikam mamu, nažalost, dala sam obećanje porodici da to neću da radim, a i nedavno smo obeležili godinu dana od smrti mog tate. Svi smo i dalje osetljivi zbog toga.

Da li je teško da u emisiju dovedeš jednu ministarku i rijaliti zvezdu?

- Mnogo volim da zovem u emisiju uspešne žene, a pogotovo one koje su na nekim visokim pozicijama. One baš mogu biti velika inspiracija svima. Svako od njih ima svoje želje i zahteve. Trudim se da svima izađem u susret. Uglavnom pitaju ko su ostali gosti, ja svima predstavim svakog gosta i pitam ih sa kim žele ili ne žele da gostuju. Mi to sve uklopimo, ja te ljude manje-više odlično poznajem.

Da li se sećaš najneprijatnije scene tokom snimanja koja ti je ostala u sećanju?

- Nemam ih, jer je kod mene sve poznato. Svi dobijaju pitanja unapred, svi znaju ko će s kim da sedi, čak ih mi savetujemo šta će da obuku da bi izgledali što lepše, što je i meni cilj. Kod mene u emisiji se radi i peglanje lica i kamere 15 min. pre snimanja za svakog gosta. Moji kamermani čak vode računa da se mojim gošćama ne vidi ono što ne bi trebalo, višak celulita i tako to. Mi sve to ispeglamo. Da svako bude srećan.

Koja je najemotivnija emisija koju si snimila dosad?

- To je ova koja će se emitovati sada u subotu, u kojoj su Zorica Brunclik i Dea Đurđević plakale zajedno. Ne bih da otkrivam zašto.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:06 SVAŠTA MI RADI ISPOD STOLA: CECA RAŽNATOVIĆ OTKRILA KAKO SE PONAŠA MARIJA ŠERIFOVIĆ U ZVEZDAMA GRANDA