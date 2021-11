LUNA I MARKO RASTURAJU PREGLEDE: Bivši zadrugar otkriva koliko se može zaraditi na jutjubu! Cifre su VRTOGLAVE, a od ovog zavisi!

Popularni bračni par Luna Đogani i Marko Miljković su pre nekoliko meseci otvorili Jutjub kanal, a Marko za Kurir objašnjava kako se zapravo preko ove društvene mreže zarađuje.

- Zarađuje se kao i svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na jutjubu zavisi od mnogo faktora. Zavisi od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija manje ćete zarditi nego, ako vas gleda starija populacija koja zarađuje - kaže Marko i objašnjava da Jutjub ima svoj algoritam koji prepoznaje karakteristike onog koji gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

- Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za, na primer, milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. Nekada to bude 300, nekada 500, a nekada 800. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine, nego, na primer, u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano u ugovoru - objašnjava Marko koji kaže da je teško pretpostaviti koliko ljudi u Srbiji od ovoga može pristojno da živi.

- Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuje od toga. To se vidi na njihovim kanalima, i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade... - objašnjava on.

Kurir.rs/R.K.