POTPUNO GOLA U RIBARSKOJ MREŽI! Srpska manekenka POKORILA SVET! Na OVAKVOJ zadnjici pozavidela bi i Džej Lo!

Bojana Krsmanović popularni srpski top model u emisji "Kontrashow" na Kurir televiziji komentarisala je svoje slike.

- Ovo je bilo za naslovnu stranu za američki "Maksim". Ja sam dugo želela da dobijem taj posao, to je bila baš privilegija kada me je agent zvao i rekao da sam dobila tu naslovnu. Na slici izgledam kao da imam četiri stomaka, to mi jedino smeta - rekla je lepa manekenka.

- Sad mi uopšte nije teško da se skidam. Čak i kad mi dođe drugarica ja se pred njom presvučem, pa se tek onda setim da mi je to postala profesionalna deformacija da mogu da se presvučem bilo gde. Ali u početku bilo me je malo stid, možda sa nekig 17, 18 godina kada nisam bila samouverena.

- Bude oko 20-ak ljudi i toliko sam se navikla to i ne bude mi važno gde se presvlačim.

Bojana je radila i kampanju na -10 samo u vešu, a kako kaže, vilica joj je drhtala sve vreme.

- To je trajalo pet dana, snimali smo u kupaćim kostimima na -10, a takođe sam vozila i sanke sa haskijem. Nisam se prehladila, za divno čudo i tada su mi rekli da se od hladnoće ne može razboleti, već samo od virusa i bakterija - kaže Bojana.

- Ovo sam ja u ribarskoj mreži. Dopada mi se ova slika, baš je umetnička - rekla je lepa Bojana, koja je otkrila da je modeling veoma fitički zahtevan posao - rekla je Bojana Krsmanović.

- Na ovoj zadnjici pozavidela bi i Džej Lo - samo su neki od komentara na račun Bojaninog savršenog izgleda.

