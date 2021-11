ALEKSANDRA NIKOLIĆ IMA VELIKU TRAUMU: Putovala do Beograda i doživela gnusnu stvar, sve je odmah prijavila POLICIJI!

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić doživela je jezivu scenu tokom vožnje taksijem iz Novog Sada u Beograd.

Naime, kako je sama otkrila, nju je pre nekoliko dana pokušao da iskoristi navalentni taksista.

- Doživela sam katastrofalan stres. Jedan taksista, koji me je vozio je želeo nešto više od mene. Naravno da to nije dobio. Pričao mi je odvratne stvari. Svašta nešto je nosio sa sobom. To mi je velika trauma u životu. Ne bih volela mnogo da govorim o tome - istakla je Aleksandra za "Ekskluzivno".

foto: Printscreen/Instagram

- Prijavila sam ga policiji, naravno. Nadam se da će biti uhvaćen. To je sve što želim da kažem o tome - zaključila je Nikolićeva, koja će, po svoj prilici, ukoliko tako odluči, više pričati o celom incidentu kada isti dobije epilog na sudu.

Podsećanja radi, ona je rešila da popularnost stečenu učešćem u rijaliti šou-programu "Zadruga" iskoristi kako bi uplovila u svet modelinga, ali i u glumačke vode, a ne isključuje mogućnost i da se ostvari kao pevačica.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

