PESME PO KOJIMA ĆEMO PAMTITI MERIMU NJEGOMI: Svaka joj je bila slušana, a ona je isticala da joj NE TREBA HIT posle 45 godina

Merima Njegomir, legendarna pevačica narodne muzike koja je preminula , 20. novembra, u 68. godini, iza sebe je ostavila pesme koje će sve generacije pamtiti.

Bez njenih čuvenih hitova "Ivanova korita", "Ruzmarin", "Zbog tebe", "Kad zaškripi kapija", "Zelene su oči tvoje", "Što je lepo kad se neko voli", ni danas ne može da prođe nijedno pravo kafansko ili kućno slavlje.

Poznate su i njene interpretacije tradicionalnih pesama: Zajdi, zajdi, Marijo, bela kumrijo, Sejdefu majka buđaše, Što si Leno na golemo, Svu noć mi bilbil prepeva, Jutros mi je ruža procvetala.

Takođe, u svom repertoaru pevala je na dvadeset stranih jezika — hebrejskom, kineskom, turskom, grčkom, italijanskom, mađarskom, francuskom, engleskom, a naročito je poznata kao interpretatorka ruskih narodnih pesama i romansi.Prva je od izvođača narodne muzike održala koncert na Kolarcu (1995. godine) i jedna od retkih koja je u ovoj dvorani kasnije više puta priređivala koncerte.

Ona je često isticala da voli da časti kolege i da je muzičari žive od bakšiša.

- Kolegijalno uvek ostavim bakšiš jer znam da to njima znači. Oni od toga žive, a ne samo od aplauza. U poslednje vreme sam primetila da ljudi mnogo manje čašćavaju. E sad, ne znam da li je to zbog toga što se trenutno nema ili je reč o nečemu drugom - ispričala je pevačica jednom prilikom za Informer.

Takođe, ona je svojevremeno za medije priznala i da joj posle 45 godina na estradi ne treba hit.

- Moj put je bio veoma težak, i za svaki uspeh sam se namučila, ništa nije palo sa neba, i sve što sam uspela, i to sam morala da dokažem. Najlakše je napraviti nešto, ali je teško opstati. I opstati 45 godina na estradnom nebu je veoma teško, ali ne bih menjala svoj život. Kada me pitaju: "Kako hoćete da vas najavimo", ja kažem: "Samo Merima Njegomir, ne treba ništa ni ispred ni iza. Posle 45 godina karijere, ne treba mi hit, ni da se piše i meni ako nema razloga. Živim svoj život kao i do sada, pevam, jer volim da pevam. Deca su porasla, svoji su ljudi, dve ćerke su dobile svoju decu, slobodna kao kada sam bila devojka, ali i dalje radim 300 na sat kao i do sada, i radujem se viđanju sa unucima - ispričala je tada čuvena pevačica.

