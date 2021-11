NIKAD SE NISAM VRAĆAO STARIM LJUBAVIMA: Nenad Aleksić Ša progovorio o Tari i otkrio da li ima novu devojku!

Nenad Aleksić Ša otkrio je kako se oseća posle svog turbulentnog učešća u rijalitiju i progovorio o svom trenutnom emotivnom statusu.

Kako je reper sam istakao, ne vraća se bivšim ljubavima i Tari Simov.

"Sad sam stvarno lagan, nekad je to zvučalo drugačije, ali sad je stvarno tako. Trebao sam da patentiram to. Top se osećam, soliram, nema nervoze. Jesam solo, ja pretežno volim da se družim sa ženama, ali se to loše protumači, jer kada okačim sliku sa nekom devojkom, odmah ispadne da sam u vezi. I u narednom periodu ću ostati sam. Uvek postoji negde da priča kako ću se ja vratiti Tari, kako sam ja javno prevario suprugu, ali se više ne pravdam. Ja se do sada nikad nisam vraćao bivšim ljubavima", kaže Ša u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

