OVO JE PODLI PLAN MAJE MARINKOVIĆ? Ulazi u Zadrugu sa jasnim ciljem, želi da ima INTIMNE ODNOSE sa Carem, sve u INAT DALILI!

Maja Marinković ulazi u rijaliti “Zadruga 5” i njeno pojavljivanje bilo je jedno od najočekivanijih ove sezone.

Mnogim zadrugarima neće biti prijatno kada vide Maju na vratima Bele kuće, ali ono što je sigurno jeste da će upravo ona pomrsiti konce Dalili Dragojević i Filipu Caru.

Majina dobra drugarica za Blic ističe da Marinkovićeva danonoćno pratila dešavanja u Beloj kući i da navodno se neće zustaviti dok ne zagorča život bivšem momku.

foto: Printscreen/Pink

- Maja je opsednuta “Zadrugom“. Od početka pete sezone, pa sve do sada, ona je konstantno pratila dešavanja u okviru rijalitija – kaže na početku razgovora Majina drugarica i dodaje:

- Smislila je tajni plan kojim će uspeti da iznervira Dalilu. Poznato je da je upravo ona nervira, jer joj je preotela momka u rijalitiju. Pokušaće na sve načine da ponovo vrati Cara i postane njegova devojka, a koliko je spremna daleko da ide svedoči i to da će pred kamerama voditi ljubav kako bi dodatno napakostila Dalili. Gore i podlije od toga ne može – poručuje Majina prijateljica koja je šokirana ovim potezom, pa dodaje:

- Ostala sam bez reči kada mi je Maja sve to saopštila. Nisam očekivala da toliko daleko može da ide, ali očigledno je to da ju je Dalila povredila i da će sve učiniti kako bi joj servirala osvetu. Interesantno je i to da Maju više ne interesuje Janjuš. Od kad je morala da abortira njegovo dete i kada nije hteo da je ispoštuje i to isto dete zadrži.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem