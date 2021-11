KAO DA MI PIŠE NA ČELU DA SAM IZ EVROPE: Tea Tairović iskreno o američkoj turneji, ne smeta joj što je zovu KRALJICOM BAKŠIŠA!

Pevačica Tea Tairović nedavno se vratila sa američke turneje gde je provela 21 dan. Kako kaže, veliki utisak na nju ostavilo to što je svakodnevno posećivala drugi grad i upoznavala različite kulture.

Tea je oduševljena Čikagom, ali kako kaže za Blic, Njujork je poseban grad, ali naglašava da je previše napadan, pa tako ne bi mogla da u njemu živi.

Kako ste se proveli? Da li ste imali prilike da uživate ili ste samo radili?

- Divno sam se provela na američkoj turneji, lepo je videti drugačiju kulturu i ljude. Bilo je poprilično naporno, jer smo imali 15 nastupa za 21 dan. To su skoro svakodnevna putovanja, tako da nismo uspeli da spojimo pet dana sna, što je bilo iscrpljujuće. Njujork je u svakom slučaju nešto posebno za mene. Mada je po mom mišljenju napadan i u njemu je sve previše. Po meri čoveka je Čikago, a Majami za uživanje leti.

Šuška se da su vas Amerikanci spopadali zbog izazovnog plesa na ulicama i plažama?

- Amerikanci primete kada neko nije iz njihovih krajeva. Meni kao da je pisalo na čelu da sam iz Evrope (smeh). Svako ko me je iole primetio me je zaustavio da pita da li sam iz Evrope. Oni su otvoren narod za sve druge kulture i lepo to prihvataju. Oduševljavaju se našom balkanskom muzikom i to je za njih sve egzotično.

Da li ste sa turneje uspeli da dobro zaradite da kupite nekretninu u prestonici?

- Ne volim da pričam o finansijama i koliko sam zaradila tokom letnje i američke turneje. Zadržaću to za sebe.

Ne smeta mi što me nazivaju kraljicom bakšiša

- Ne smeta mi to što me nazivaju kraljicom bakšiša, gledam na to kao nešto dobro i nagradu, jer sam u tom trenutku uspela da razveselim ljude na slavlju. To nije ništa loše.

