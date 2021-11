MAMA U LUDOM PROVODU! Luna Đogani u prekratkoj haljini zagolicala maštu, ljudi oduševljeni koliko je S*KSI! (VIDEO)

Nekadašnja pobednica rijalitija Luna Đogani dovela je liniju do savršenstva i to pokazala svima.

Luna je sa mužem izašla u noćni provod, a njena odevna kombinacija ostavila je bez teksta pratioce na Instagramu. Ona se okretala pored bebinog kreveca u sobi i snimila video u kom je pokazala vitku liniju.

Đoganijeva je nosila bordo haljinu kojom je istakla atribute, visoke štikle, a mnogi kažu da posle porođaja izgleda još bolje.

Podsetimo, nedavno je Luna govorila o borbi sa kilogramima posle trudnoće, pa iako joj pišu da izgleda savršeno, ona nije potpuno zadovoljna.

- Nisam debela, ali imam malo viška koji možda vi ne vidite, ali ja vidim i meni to smeta... Pre trudnoće sam imala neku svoju idealnu kilažu, ali još uvek nisam stigla do te moje idealne kilaže i sad radim na tome, jako malo mi fali. Mene to kopka i ja moram da ispunim taj svoj cilj i zato stalno kukam. Zadovoljna sam sobom i mislim da se to vidi i radim na tome da izgledam kao i pre trudnoće - rekla je Luna nedavno.

