MERIMA, MARINKO, MARINA, BALAŠEVIĆ I ĐURIČIĆ UMRLI U 68. GODINI 2021. GODINE: Numerolog otkriva značenje MISTIČNIH brojeva!

Merima Njegomir peta je javna ličnost koja je preminula u 68. godini tokom 2021. godine! Počelo je sa smrću Đorđa Balaševića u februaru, zatim nas je napustio Dragoljub Đuričić, potom Marina Tucaković u septembru, a onda i Marinko Rokvić pre dve nedelje.

foto: Damir Dervišagić

Šta to znači, da li njihov broj godina ima veze s njihovim odlaskom sa ovog sveta, pitali smo numerologinju Gordanu Dragišić.

foto: Instagram

Ona kaže da je ovakav fenomen bio sudbinski određen Merimi, Balaševiću, Marini, Marinku i Đuričiću i da tu ima određene čudnovatosti.

Misterija

- Ako gledamo mistiku broja 68, to su generalno jako lepi brojevi, u smislu anđeoskih brojeva. I to predstavlja nešto dato od boga, što ne možemo sugerisati, niti menjati njegov tok. Ali ako taj broj gledamo kroz simboliku smrti, vidimo da je to moralo da se desi, po bogu. U prevodu, nije moglo da se promeni ništa, to je bio tok sudbine - počela je Dragišićeva i dodala:

foto: Ana Paunković

- Broj šest predstavlja duboke emocije u nama, koje nosimo od detinjstva, a koje smo prikrivali. Tu spadaju i stresovi, porodični sukobi, loši odnosi s roditeljima, odvojenost od roditelja, od matične kuće. To je stres koji u ranoj mladosti ne registrujemo, a kasnije dođe na naplatu. Te emocije, koje su u ovom slučaju najizraženije kod Balaševića i Merime, posledice su kasnijih bolesti - otkriva numerologinja.

foto: Beta Dragan Gojic

To se uklapa u životne priče mnogih od pomenutih umetnika.

foto: Pritnscreen

- Da pojasnim, Merimu je majka ostavila kada je imala 14 godina, a ona je nastavila da živi sa ocem. Tu bol je uvek duboko u sebi nosila, ali se trudila da o njoj ne govori pred drugima. Balaševiću se po datumu i godini rođenja vidi da je bio jako emotivan čovek, vredan, radan, ali često i mračan. Vešto je prikrivao svoje emocije za života, ali se o njemu može mnogo naslutiti iz pesama. Kod njega je dominantna sedmica, ali i devetka, koja govori da je imao dosta i muške i ženske energije. U smislu baratanja prema ženama, umeo je sa svakom da uspostavi dobar odnos - počev od majke, prijateljica, supruge, ćerki - kaže Gordana.

Pozitivno značenje

I drugi broj, osmica, ima pozitivno značenje u numerologiji.

- U pitanju je anđeoski broj koji je jako lep za zdrave osobe, za ostvarivanje planova, donosi lepe vesti. Ipak, kada gledamo kroz smrt, odnosi se na neku vrstu olakšanja. U ovom slučaju, i Marina, kao i Merima, Marinko, Balašević, pa i Đuričić lakše su podneli smrt nego agoniju kroz koju su mesecima, čak i godinama unazad prolazili. Smrt sa osmehom na licu... Treba naglasiti i da osmica znači da oni odlaze kod anđela, u rajsko naselje. Od boga su pozvani, tako je moralo da se dogodi. Kombinacija šestice i osmice predstavlja to da su svi pomenuti u tim godinama bukvalno morali da se presele na drugo mesto.

foto: Dragan Kadić

Prepliću se brojevi Sedmica im prolazila kroz život Moram da primetim i da su svi oni u svom datumu rođenja tajno nosili i broj sedam i da im se sedmica prepliće kroz život. Ona nosi bolest koja može da se izleči, ako se na vreme reaguje. Ukoliko ne, ona sa sobom nosi loše stvari i govori da je neko morao da ode. Simbolizuje smrt, groblje, gubitak energije koja se gubi, mrači. foto: Dragana Udovičić Interesantno je da su svi oni imali probleme nastale u godini šestice i da je to značajno uticalo na dalji tok njihovih života. Marina je izgubila sina u toj godini, isto je bila godina šestice kada je Merimu majka napustila, Balašević je imao neke traume u tom periodu o kojima nikome nije pričao, a Marinko je saznao da boluje od teške bolesti u toj godini. Ta godina je u njihovim životima dominantna i ništa nije slučajno.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

Bonus video:

01:05 Merima Njegomir peva na kineskom za Milutina Mrkonjića