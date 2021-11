MERIMA JE ATAŠE NAŠE KULTURE: Cakana tužna zbog smrti kolega, sa pevačicom se družila, nije joj bilo dobro kad je čula za Marinka

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana govorila je o preminuloj koleginici i prijateljici Merimi Njegomir, koja nas je napustila juče, nakon borbe sa opakom bolešću.

Cakana ističe da se nadala Meriminom oporavku, a govorila je i o Marinku Rokviću, koji je preminuo nedavno od iste opake bolesti - raka pankreasa gostujući u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' .

- Ne znam šta da kažem, znala sam da je bolesna, ali nekako sam se nadala da će se Merima tom snagom, koliko god bila vedrog duha i samopouzdanja, da će se izvući. Mislila sam to je moja škorpija, ona će to da prevaziđe. Strašno mi je žao, ne mogu da prihvatim to nikako. Kad sam čula za Marinka, bila sam na Kosovu. Ja znam da umiru mladi ljudi, ali ovo je stvarno šok za sve nas. Poznavala sam Merimu, družile smo se, bile smo dobre, znam da je bila snažna, dobra majka i baka, a da ne pričam o pevanju i njenom očuvanju kulturne baštine regiona. Za mene je ona ataše naše kulture - ističe Cakana.

