IME STARLETE PRONAĐENO U KATALOGU ŠABAČKOG MAKROA? Maksimović otkrio sve o s*ksualnim radnicama VRTE SE OGROMNE PARE

Mihailo Maksimović najpoznatiji estradni makro progovorio je svom katalogu prostitutki, o kome je u jednom periodu brujala Srbija.

- Moj katalog je bio jako specifičan. Jako je bio kvalitetan, potrudio sam se oko njega. To je izgledao kao jedan jako kvalitetan websajt, koji se nalazi na mom tabletu i mom laptopu. Tu su bile slike devojaka u vešu i haljinama, tu su bile cene, bio je jedan jako kvalitetan muzički video svake devojke, koji je bio urađen kao jedan MTV spot. Nikada nismo krili godine, čak ni horoskopski znak nismo krili. Krili smo datum rođenja, a ostalo je sve bilo otkriveno, visina, težina. Taj katalog je bio prava umetnost - kaže Maksimović.

Pre nekoliko godina pisalo se je i starleta Mimi Oro bila prisutna u tom čuvenom katalogu. Ipak, Maksimović u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji nije ni potvrdio ni negirao da je posedovao njene fotografije.

- Mimi Oro jesu prozivali mediji, ali ne mogu da kažem da li je bila u njemu. Klijent izabere mesto i vreme i vozač ih dovede. Uvek sam birao poštene devojke, one bi uzimale pare ja sam to voleo da osete novac, da one uzmu. Dešavalo se da me prevare, nekad bila opomena, nekad otkaz. Skrenem joj pažnju na ponašanje. Desi se da devojka da broj klijentu, a to je bilo pravilo da se broj ne daje. Pravilo je bilo i da se poštuje radno vreme - kaže Maksimović, koji navodi da je poznavao dosta i makroa i madam.

Maksimović je radio širom sveta, te da je Beograd bio i ostao otvoreno tržište.

- Mali je Beograd, kroz godine se devojke premeštaju. Ja sam radio na svim kontinentima. Beograd je otvoreno tržište. U Ameriku nisam išao, ni u Australiju. One su proputovale svet, ja sam navijao za njih. To se zove poslovna putovanja. Večere, animiranja, jahte, to se dobro plaća. Puno se zarađuje - kaže Mihailo Maksimović, poznati srpski makro.

Kada devojka ode na poslovno putovanje samo Bog vodi računa o njoj istakao je Maksimović.

- Tamo samo Bog vodi računa o njoj. Kad se šalje devojka na putovanje šalje se sa osobama koje mi poznajemo. Bilo je problema, ali nije bilo otmica. Mnogo je para tu. One se plaćaju na dan, to je kao dnevnica - kaže makro.

