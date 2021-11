RASKINI! MA, KAKVE CRNE 2 GODINE: Marina Visković deli savete ženama, 10 godina je bila u vezi, a sad OČITALA LEKCIJU svima! FOTO

Marina Visković redovno oduševljava svoje pratioce savetima o ljubavi.

Pevačica je sada pomogla ženama da završe svoje loše veze, pa im je pisala na Instagramu. Kada je Marini pratilac napisao da je 10 godina u vezi i da ne planira zajednički život, kratko je poručila: "Raskini večeras".

Marina je potom odgovorila devojci koja je rekla da pati za muškarcem koji ju je iskoristio.

"Ne želim to da slušam to je za devedesete! 2022. je uskoro i ne iskorišćava se niko i ti posmatraj da si njega iskoristila! Kakva crna patnja za nekim ko te ne želi, to smo radili u osnovnoj. Apelujem na vas da se uozbiljite. Našteluj u glavi da ti ne želiš nista sa njim, na silu se našteluj i ponavljaj to svaki dan!", pisala je Marina.

"Razveden šest godina, bivša mu otela ćerku. Čekam ga dve godine, kaže nije spreman", bila je sledeća žalba koja je stigla Marini.

"Ma kakve crne dve godine? Kupi pinkle i beži", napisala je Marina izmeđuostalog.

