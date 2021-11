REPERU BIVŠA ŽENA UZELA SVE PARE! ŠA IZGUBIO NA HILJADE EVRA: Troši moj krvavo zarađeni novac!

Reper Nenad Aleksić Ša je zbog rijaliti prevare okončao brak, a osim toga, preljuba ga je koštala gotovo celokupne imovine koju je imao - nekoliko hiljada evra, stan i mnogo živaca.

Njegova bivša supruga Ivana je okrenula novi list, a Ša u intervjuu za 24.sedam otkriva da li je on u međuvremenu našao novu ljubav, kako gleda na to što je izgubio ženu, porodicu, novac.

foto: Printscreen/Red TV

Jesi li zaljubljen?

- Nisam zaljubljen. Nema ljubavi, soliram, jedino gajim ljubav prema psu.

Plašiš li se da uploviš u vezu?

- Plašim se veza. Istraumiran sam, ne želim da ulazim u veze, kombinacije, želim da budem sam i to je to. Sa ženama se samo družim.

Šta bi mali Ša poručio velikom?

- Mali Ša bi rekao velikom Ša: "Svaka čast na svemu što si uspeo sam da uradiš". Šta god da se desilo ne gledaj nazad, samo napred. Da mogu da porastem, voleo bih. To mi je jedina neostvarena želja (smeh).

Jesi li voleo skupocene stvari kao mali?

- Nisam imao novac za skupe stvari. Bio sam siromašan, ali sam sve to nadoknadio kada sam porastao. Uzeo sam stvar u svoje ruke i sve napravio bez pomoći mame, tate, babe, dede, prijatelja. Nenad Aleksić Ša je sve ovo što vidite danas. Bez obzira na to što su mu drugi rasparčali sve to, ne njihovom zaslugom, neka troše moje krvavo zarađene pare.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/24.sedam

Bonus video:

05:01 ŠA BRUTALNO O BIVŠOJ SUPRUZI! IZNEO SVE PIKANTERIJE: Nikada više ne želim da je vidim i čujem