PEVAČ SKOČIO S PANČEVCA IZMEĐU STUBOVA 39 I 41 A TELA NIGDE Dušanova smrt 25 godina pod VELOM TAJNE, u oproštajnom pismu 5 REČI

Dušan Kostić, popularni pevač narodne muzike, preminuo je 13. maja 1996. godine, a njegova smrt i 25 godine kasnije prekrivena je velom tajne. O detaljima i danas se priča i mnogi su i dalje potreseni stravičnim događajem.

"Bilo je to 13. maja 1996. godine oko 18.50 časova", pisalo je u kratkom izveštaju policije.

Navodi se da je Dušan "viđen kako skače preko ograde Pančevačkog mosta, između stubova 39 i 41, odakle se više nije živ pojavio".

Jedini očevidac skoka s mosta bio je radnik ŽTP Saša Veljković, koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač. Kostićevo telo nikad nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za gradske priče. Prema jednoj verziji, Duško je ubijen, a njegovo samoubistvo je inscenirano da bi se zločin prikrio. Bilo je i onih koji su verovali da je pevač bio u depresiji kada se ubio jer nije mogao da vrati slavu. Treća verzija, pak, sigurno je i najčudnija - Duško je sam inscenirao samoubistvo, nakon čega je pobegao u inostranstvo zbog ogromnih dugova.

foto: Printscreen

Dušanova supruga Nevenka i ćerke tvrdile su da mnogo toga ne razumeju.

"U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače", otkrila je Nevenka svojevremeno.

Na mestu nesreće pronađena je Duškova torbica sa ličnim dokumentima.

"I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno", poručila je supruga pokojnog glumca, koja nikada nije želela mnogo da detaljiše na tu temu.

Pre svega, želela je da sačuva ćerke od mogućih neprijatnosti.

"Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me", kazala je svojevremeno gospođa Vukadinović, sigurna da "tu nisu čista posla".

Inače, nekoliko dana nakon tragedije na adresu gospođe Nevenke, ali i adresu kuće Duškovih roditelja u Leskovcu i žene s kojom je živeo poslednje dane stiglo je kratko pismo u kojem je pisalo: "Mnogo vas volim, oprostite mi".

Nije bilo ni potpisa ni pečata na koverti.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

Bonus video:

02:06 Dušica Jakovljević o svojim vezama sa mlađim muškarcima: Oni nemaju o čemu da pričaju sa MLADIM DEVOJKAMA