SPORTISTI SU ME ČESTO PITALI ZA ANU KORAĆ I MAJU MARINKOVIĆ! Makro progovorio o devojkama iz kataloga, evo šta kaže o NJIMA!

Makro Mihailo Maksimović, koji je široj javnosti postao poznat kada je uhapšen zbog posredovanja u prostituciji, nakon čega je osuđen i odrobijao kaznu, napisao je knjigu o elitnoj prostituciji.

- Radio sam s anonimnim devojkama koje su zarađivale abnormalne pare, kao i s poznatim devojkama koje su zarađivale pet puta manje od njih. Poznata devojka ne može da ode na svaki termin, ima problem s diskrecijom i tako sebi suzi mogućnosti od 100 odsto na nekih 15 odsto i radi s velikim strahom i grčom. Da li će da iscuri informacija, da li će neko da je slika, snimi - ispričao je Mihailo i naglasio da on nije bio za to da mu devojke odlaze u rijaliti-programe.

U rijalitiju se pominjalo da se prostitucijom bave Tijana Ajfon, Sanja Stanković, Mimi Oro... Šta znate o njima?

- Znam sve te devojke, kao i mnoge druge javne devojke, starlete. Sticajem okolnosti, dok sam bio u pritvoru, gledao sam rijaliti jer sam bio prinuđen i sve njih sam pratio. Gajim lepe emocije prema ženama i te devojke koje ste mi naveli su mi veoma simpatične, one se nose s karijerom na svoj način. Vidim da su mnoge od njih prozivane, ne poznajem ih lično, neke od njih sam sretao i imam lepo mišljenje o njima. Saosećam se s njima što se nose s tim prozivkama.

Da li je tačno da su vam fudbaleri tražili Anu Korać i Maju Marinković?

- Da, sportisti su me često pitali za njih.

Insinuacije su da je među devojkama, pored starleta, bilo glumica, pevačica, javnih ličnosti koje na prvi pogled deluju fino...

- Tačno je, bilo je devojaka za koje nikada ne biste rekli da se bave tim. Bilo je devojaka iz svih profesija. Od običnih pa sve do javnih profesija.

Kakav tretman je bio za pripadnice estrade?

- Neke devojke sam definisao kao spoljne saradnice. Imali smo naš redovan tim, devojke koje su uvek bile u firmi. Sarađivao sam i s tim drugim devojkama i u tom krugu je bilo mnogo javnih ličnosti. To su devojke koje ponekad odu na neki termin jer javne ličnosti ne mogu da dozvole sebi da se viđaju sa svima. One se viđaju s određenim ljudima, to je veoma mali broj ljudi koji im odgovara.

